'Aş vrea foarte mult să merg în Rusia... cu toate că ticăloşii mi-au ucis jumătate din familie' - TOP 30 declarații controversate ale Prințului Philip

Agenţia DPA prezintă o selecţie cu remarci ale ducelui de Edinburgh care au pus în dificultate Casa Regală. Prinţul Philip, soţul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 99 de ani, era cunoscut pentru glumele sale riscante, uneori de-a dreptul ofensatoare, prin care a atins - sau a depăşit - pragul, cu aluzii rasiste, sexiste şi lipsite de sensibilitate, notează Agerăres.

1. În timpul unei vizite de stat în China, în 1986, prinţul Philip a descris Beijingul ca fiind "oribil" şi a avertizat studenţii britanici: "Dacă mai rămâneţi mult aici o să aveţi cu toţii ochii ca nişte fante".

2. După ce i s-a spus că Madonna va cânta melodia tematică din filmul din 2002 "Die Another Day" din seria "James Bond", el a întrebat: "O să avem nevoie de dopuri pentru urechi?".3. "Arătaţi de parcă v-aţi pregăti să mergeţi la culcare", i-a spus în 2003 preşedintelui nigerian Olusegun Obasanjo, îmbrăcat într-o robă tradiţională.4. Vorbind cu oaspeţii la deschiderea noului sediu al ambasadei Marii Britanii din Berlin, în 2000, el a comentat: "Este o vastă risipă de spaţiu".5. "Nu venim aici pentru sănătatea noastră. Ne putem gândi la alte modalităţi de a ne simţi bine", a spus el în timpul unui turneu în Canada, în 1976.6. "Cum îi ţineţi pe nativi departe de băutură suficient de mult timp pentru a trece testul?", l-a întrebat pe un instructor auto scoţian în 1995.7. "Pare să fi fost montat de un indian", a spus prinţul Philip în timp ce se uita la un tablou cu siguranţe, într-o fabrică scoţiană, în 1999. Ulterior, el şi-a cerut scuze, explicând: "Am vrut să spun cowboy. Tocmai ce am încurcat cowboy cu indienii".8. În 2002, în timp ce se afla în vizită la un club din Londra pentru tineri din Bangladesh, prinţul Philip ar fi întrebat vesel: "Deci, cine-i drogat aici?... El arată de parcă ar fi drogat".9. "Tinerii sunt la fel mereu. La fel de ignoranţi", a comentat la cea de-a 50-a aniversare a programului său de premii Ducele de Edinburgh, având ca scop dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale tinerilor.

10. "Nu prea ţi-ai aranjat bine barba, aşa-i? Chiar trebuie să te străduieşti mai mult cu barba ta", i-a spus el unui tânăr creator de modă la Palatul Buckingham, în 2009.



11. "O, tu eşti proprietarul acelei maşini oribile, aşa-i?", a spus el când a aflat că autovehiculul Aston Martin pe care îl văzuse în timp ce conducea spre locuinţa sa regală de la castelul Windsor era al cântăreţului Elton John.



12. "Sunteţi femeie, nu-i aşa?", a întrebat o femeie după ce a acceptat un dar înmânat de aceasta în timpul unei vizite în Kenya, în 1984.



13. "Cred că nu sunteţi în toate minţile", a spus adresându-se unui grup de locuitori din Insulele Solomon, în 1982, când a aflat că populaţia regiunii creştea cu 5 procente pe an.



14. Aflând că actriţa Cate Blanchett lucra "în industria filmului", el a întrebat-o, în 2008, dacă îi poate repara aparatul DVD player. "E un cablu care iese din spate. Puteţi să-mi spuneţi unde intră?", a întrebat el.



15. "Dacă nu are flatulenţă sau nu mănâncă fân, ea nu este interesată", a declarat el despre fiica sa, prinţesa Anne, în 1970.



16. "Mai aruncaţi cu suliţe unii în alţii?", l-a întrebat prinţul Philip pe conducătorul aborigen William Brin în timpul unei vizite în Australia, în 2002.



17. La o recepţie cu presa ocazionată de Jubileul de Aur al Reginei Elisabeta a II-a, prinţul Philip l-a cunoscut pe republicanul Simon Kelner, editorul de la acea vreme a ziarului The Independent. "Cine sunteţi?", a întrebat el. "Sunt redactor-şef la The Independent, domnule", a răspuns Kelner. "Ce faceţi aici?", a continuat prinţul. "Dumneavoastră m-aţi invitat", a răspuns ziaristul. "Păi, nu era neapărat nevoie să veniţi", a spus ducele de Edinburgh.



18. "Oamenii cred că există aici un sistem de clasă rigid, dar se ştie că ducii s-au căsătorit chiar şi cu fete de cor. Unii s-au însurat chiar şi cu americance", a comentat el în 2000.



19. "Se împiedică lumea de dumneavoastră?", a întrebat-o pe o asistentă medicală în scaun cu rotile, în 2002.



20. "O, nu, s-ar putea să iau vreo boală groaznică", a răspuns el când a fost întrebat dacă ar dori să mângâie un koala în timp ce se afla într-o călătorie în Australia, în 1992.



21. "Anul viitor intrăm pe roşu. Va trebui să renunţ la polo", a declarat el în 1969 comentând despre finanţele regale.



22. "Ce întrebare prostească!", i-a spus unui jurnalist de la BBC care a întrebat-o pe regină în 2006 dacă se bucură de călătoria la Paris.



23. "Nu-mi pasă ce soi este, daţi-mi o bere!", a spus prinţul Philip când i-au fost oferite vinuri alese de către premierul Giuliano Amato în timpul unei cine în Roma, în 2000.



24. "Cu ce faceţi gargară, cu pietricele?", l-a întrebat pe Tom Jones după spectacolul "Royal Variety Performance" din 1969. "Este foarte greu de înţeles cum este posibil să devii extraordinar de valoros cântând ceea ce cred că sunt cele mai hidoase melodii", a adăugat ulterior.



25. "Aş vrea foarte mult să merg în Rusia... cu toate că ticăloşii mi-au ucis jumătate din familie", a spus el în 1967.



26. Întrebat ce părere are despre recesiunea din 1981, el a răspuns: "Cu câţiva ani în urmă, toţi spuneau că trebuie să avem mai mult timp liber, că toată lumea munceşte prea mult. Acum, toţi au mai mult timp liber şi se plâng că sunt şomeri. Oamenii par să nu se poată hotărî ce vor".



27. "Atunci când călătoriţi atât de de mult ca noi, apreciaţi îmbunătăţirile aduse la proiectarea aeronavelor, cu mai puţin zgomot şi mai mult confort; asta dacă nu călătoriţi la ceea ce se numeşte clasă economică, ceea ce sună groaznic", a declarat el pentru institutul de cercetare Aircraft Research Association, în 2002.



28. "Credeam că este ilegal ca o femeie să agaţe (în limba engleză, "solicit")", a spus el în 1987 în timp ce conversa cu o femeie avocat (în limba engleză, "solicitor").



29. Discutând în 1998 cu o femeie care îşi pierduse doi fii într-un incendiu, el a comentat despre alarmele de incendiu: "Sunt o pacoste - am una în baie şi de fiecare dată când mă spăl aburul o declanşează".



30. "Dontopedalogia este ştiinţa deschiderii gurii şi introducerii piciorului în ea, lucru pe care îl practic de mulţi ani", a declarat el Consiliul general de stomatologie, în 1960.