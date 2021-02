Șase ani de la asasinarea lui Boris Nemțov - Sute de ruși participă la comemorarea din centrul Moscovei

Câteva sute de ruşi s-au adunat sâmbătă în centrul Moscovei în memoria opozantului Boris Nemţov, asasinat acum şase ani, relatează AFP şi dpa, potrivit Agerpres

Nemţov, care a jucat un rol important în opoziţia faţă de Vladimir Putin şi a fost vicepremier în timpul lui Boris Elţin, a fost împuşcat mortal pe un pod în apropiere de Kremlin, la 27 februarie 2015.

"Ne adunăm aici în această zi în fiecare an pentru a arăta puterii că nu am uitat şi nu vom uita. Memoria lui Boris nu va fi ştearsă", a declarat pentru France Presse unul dintre participanţi, fostul premier Mihail Kasianov.Potrivit unui ONG specializat în monitorizarea manifestaţiilor, circa 740 de persoane luau parte la comemorare la începutul după-amiezii, inclusiv mai mulţi ambasadori ai ţărilor din Uniunea Europeană."Nemţov rămâne un exemplu pentru cei cărora nu le sunt indiferente libertatea, drepturile omului şi democraţia", a transmis pe Twitter reprezentanţa Uniunii Europene în Rusia.Cinci bărbaţi originari din Cecenia şi Inguşetia din Caucazul rus au fost condamnaţi în 2017 la pedepse între 11 şi 20 de ani de închisoare în legătură cu acest asasinat. Familia lui Boris Nemţov a denunţat un "fiasco total" al justiţiei ruse, care nu l-a identificat pe comanditarul real.Fundaţia Boris Nemţov a anunţat, tot sâmbătă, că premiul său anual pentru curaj civic îi va reveni în acest an disidentului Aleksei Navalnîi, pentru apărarea valorilor democratice din Rusia.