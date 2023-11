Asociația Europeană a Cluburilor Profesioniste de rugby sprijină organizarea Cupei Mondiale a cluburilor

Asociaţia Europeană a Cluburilor Profesioniste de rugby (EPCR) a anunţat miercuri că va încerca să lanseze o Cupă Mondială a cluburilor.

Anunţul a venit după discuţii avute luni şi marţi, la Toulouse, cu reprezentanţi a 42 de cluburi din Franţa, Anglia, Irlanda, Ţara Galilor, Africa de Sud şi Scoţia, dar şi cu oficiali ai World Rugby, Six Nations şi ai altor opt federaţii naţionale. Dominic McKay, peşedintele EPCR, a creionat, într-o conferinţă de presă modul în care s-ar putea disputa o asemenea Cupă Mondială a cluburilor. „Încă ne gândim la asta pentru ca această competiţie să ofere un plus real pentru experienţa jucătorilor şi suporterilor. Competiţiile noastre (europene) se desfăşoară pe parcursul a opt weekend-uri. Am putea face Cupa Mondială în ultimele patru weekend-uri, grupându-le în aceeaşi fereastră, în iunie. Căutăm să facem ceva, anii potenţiali despre care vorbim ar fi 2028 şi 2032. Discutăm acest lucru într-un mod pozitiv cu colegii noştri din emisfera sudică. Următoarele câteva luni vor fi lămuritoare cu privire la această problemă”, a asigurat McKay, potrivit news.ro.

Asta înseamnă că fazele finale ale Cupei Campionilor şi ale Super Rugby vor fi înlocuite la fiecare patru ani de această Cupă Mondială a Cluburilor. McKay a adăugat că se vor califica ultimele opt echipe care concurează în Cupa Campionilor, la care participă acum francizele sud-africane, şi cele mai bune opt echipe din Super Rugby, care reuneşte francize din Pacific, Australia şi Noua Zeelandă. Titlul s-ar juca într-o fază finală directă care ar începe cu optimile de finală.

EPCR se gândeşte cum trebuie rezolvate obstacolele logistice care stau în calea unei Cupe Mondiale a cluburilor, precum şi detaliile care ţin de locul de organizare, aspectele economice şi problemele ecologice.