Asociaţia 'Mâini întinse' dezvoltă un proiect prin care 18 întreprinzători din mediul rural vor beneficia de sume de cel puţin 40.000 de euro

Asociaţia "Mâini întinse", care dezvoltă de aproximativ 20 de ani proiecte pentru persoanele defavorizate, a semnat contractul de finanţare pentru realizarea unui proiect prin care 18 întreprinzători din mediul rural vor beneficia de sume de cel puţin 40.000 de euro pentru a-şi dezvolta afaceri, a declarat, pentru AGERPRES, secretara generală a asociaţiei, Gabriela Popa.

Proiectul are un buget total de circa 7 milioane de lei, este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, prin mecanismul financiar Investiţii Teritorial Integrate - Delta Dunării şi are ca parteneri asociaţiile "Ai încredere" şi "Eliot House'.

"Ne propunem să încurajăm antreprenoriatul social în zona ITI, iar prin proiect vom finanţa 18 economii sociale. Înainte de concursul de proiecte de afaceri, vom avea cursuri de antreprenor în economie socială şi competenţe digitale. La cursuri vor putea participa 82 de persoane cu vârste de până la 65 de ani, cu domiciliul în mediul rural", a afirmat Gabriela Popa, care este şi manager de proiect.

Cursurile vor dura aproape un an, iar la final va avea loc concursul de proiecte de afaceri, cele 18 iniţiative antreprenoriale urmând să primească un sprijin financiar care va varia de la 40.000 de euro până la 100.000 de euro.

"Ajutorul financiar se va acorda în funcţie de numărul de tineri Neets, tineri care nu sunt înscrişi într-o formă de învăţământ, aflaţi în căutarea unui loc de muncă şi care au vârste cuprinse între 18 ani şi 29 de ani", a precizat reprezentanta asociaţiei "Mâini întinse".

Asociaţia a început demersurile pentru organizarea cursurilor de antreprenor în economie socială şi de deprindere a competenţelor digitale şi deja au fost semnalate primele dificultăţi.

"Există nişte condiţii pentru a participa la cursuri şi, din păcate, nu găsim foarte multe persoane în mediul rural care să se încadreze pe studiile acestea. Sperăm ca până la acreditarea cursului să obţinem acordul pentru ca şi persoanele care nu au diplomă de Bacalaureat să poată participa la aceste cursuri", a mai spus Gabriela Popa.

În vârstă de 52 de ani, Gabriela Popa a fost timp de 15 ani asistent medical, dar a renunţat la locul ei de muncă în anul 2002, pentru a-i ajuta pe copiii bolnavi de SIDA.

"Iniţial, am refuzat, pentru că aveam un loc de muncă stabil, dar am promis că voi căuta o persoană care să ajute proiectul partenerilor din Cernavodă. Nu-mi venea să cred că nimeni nu dorea să lucreze cu genul acesta de copii. Atunci am renunţat la locul meu de muncă, am început să lucrez cu aceşti copii, mi-am dat seama că nu ştiu nimic nici pe segmentul acesta, nici pe proiecte şi m-am întors la studii", şi-a amintit Gabriela Popa.

În anul 2002, la Cataloi, pe terenul unei biserici baptiste, Gabriela şi Adrian, soţul ei, au deschis un centru pentru copiii bolnavi de SIDA.

"Acolo am început noi să descoperim ce înseamnă un centru de zi şi am început să-i ajutăm pe copii cu îmbrăcăminte şi hrană. Abia apoi am îndrăznit să visăm şi să venim cu o iniţiativă în oraşul în care locuim", a povestit Adrian Popa, care este preşedintele asociaţiei.

Construirea centrului "Aproape de tine" din Tulcea a început în anul 2004, cu sprijinul primarului Constantin Hogea, iar până acum, în clădirea realizată s-au dezvoltat proiecte pentru sute de copiii defavorizaţi sau bolnavi de autism.

"Chiar şi în pandemie am funcţionat non-stop. Sunt copii şi familii care trec prin momente mai grele. Avem 30 de copii, din care 15 sunt cazuri sociale, iar părinţii celorlalţi 15 copii plătesc. Noi considerăm că acordăm servicii la standarde înalte pentru 30 de copii şi sprijinim procesul de incluziune socială. Aici, copiii colaborează şi învaţă că şi un copil care nu are toate facilităţile poate să fie lângă cel care le are pe toate. Este un proiect început în anul 2008. Ne-am acreditat ca furnizor de servicii sociale, ne-am licenţiat ca serviciu centru de zi pentru copii în risc de separare. Între timp am deschis o altă licenţă - Pauze scurte pentru copiii cu dizabilităţi, iar acum avem şi o licenţă pentru persoanele vârstnice. Gândul nostru iniţial a fost să avem un centru de zi şi un centru pentru bunici pentru a-i ajuta să socializeze. Aşa că acum putem spune că lucrurile acestea se întâmplă", a mai afirmat Gabriela Popa.

Proiectul prin care se acordă asistenţă medicală gratuită unui număr de 150 de vârstnici se numeşte "Bunicii cu poveşti fericite", a început anul trecut, se derulează cu fonduri europene şi are drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii acestei categorii de persoane.

"Vârsta a treia este asociată cu foarte multe patologii degenerative. Majoritatea beneficiarilor noştri vin cu aceste patologii, de exemplu gonartroză, coxartroză sau spondiloze şi, prin exerciţiile pe care le facem, încercăm să le îmbunătăţim mobilitatea", a declarat kinetoterapeuta din cadrul proiectului, Alina Constantin.

Pe lângă şedinţele de kinetoterapie şi cele cu psihologul din proiect care se desfăşoară la sediul asociaţiei "Mâini întinse", persoanele de vârsta a treia primesc şi asistenţă medicală de specialitate la domiciliu.

"Am făcut tratamente medicale la domiciliu cu prescripţie de la medicul specialist sau medicul de familie. Înainte de a exista acest proiect, cele aproape 40 de persoanele care beneficiază de servicii medicale la domiciliu se descurcau foarte greu, depindeau întotdeauna de cineva", a afirmat asistenta medicală Florentina Mihai.

Printre beneficiarii proiectului care vin periodic la centrul asociaţiei pentru şedinţele de kinetoterapie se numără şi soţii Greavu.

"La vârsta noastră este nevoie de mişcare. Până să vină pandemia, mergeam la Eforie şi făceam gimnastică recuperatorie. Acolo erau şi bazine. Dar ne simţim foarte bine şi aici. Credem că deja am început să ne dezmorţim", a declarat Neculai Greavu, în vârstă de 76 de ani.

În centrul de la marginea oraşului Tulcea, asociaţia "Mâini întinse' a depăşit şi perioadele dificile.

"Pentru mine, momentele cele mai dificile sunt atunci când depunem o cerere de finanţare, muncim foarte mult pentru cererea respectivă, că nu suntem specialişti şi primim răspuns negativ. Uneori, nu avem voie să cerem nicio clarificare, să înţelegem unde am greşit şi să învăţăm", a menţionat Gabriela Popa.

Proiectul "Pauze scurte derulat pentru copiii cu dizabilităţi" a avut iniţial 70 de beneficiari, însă acum numărul lor s-a redus, din cauza lipsei unui finanţator.

"Am încercat să le dăm o pauză părinţilor cu copii cu dizabilităţi. Este un proiect frumos, dar greu. Este trist că pe segmentul acesta de servicii, pe Tulcea suntem foarte săraci. A fost uşor să câştigăm proiectul, să avem salarii şi totul asigurat, acum este însă foarte greu să asigurăm salariile psihologilor, terapeuţilor. Ei au venit şi au acordat consultaţii gratuite chiar", a amintit Gabriela Popa.

În această perioadă, principala provocare a asociaţiei "Mâini întinse" este să identifice specialişti care să lucreze cu copiii cu dizabilităţi.

"Acum e mare nevoie de persoane calificate care să vină în zona noastră şi să lucreze. Pentru mulţi, Tulcea este un capăt de drum, iar cei care se pregătesc în centre universitare merg mai departe. Noi ne dorim specialişti. Este nevoie de oameni dedicaţi, profesionişti, pentru că cererea este tot mai mare", a menţionat Adrian Popa.

Până în prezent, asociaţia "Mâini întinse" a derulat proiecte în valoare de câteva milioane de euro, dar Gabriela şi Adrian spun că cea mai mare bogăţie pe care o au vine din satisfacţia de a ajuta.

"Locuim în casa părinţilor Gabrielei, casă din chirpici făcut din noi. Nu ne măsurăm bogăţia în ce fel de case şi apartamente avem. Bogăţia noastră este să vedem că trăim relevant şi de folos celor din jurul nostru şi, dacă se întâmplă asta, ne luăm bogăţia din această satisfacţie", a afirmat Adrian Popa.

În vârstă de 55 de ani, Adrian Popa s-a născut în Timişoara, a absolvit Facultatea de Teologie şi s-a mutat în Tulcea în anul 1988, după ce a cunoscut-o pe Gabriela. A fost profesor la Liceul de arte "George Georgescu" din Tulcea, apoi a absolvit Facultatea de psihologie şi psihopedagogie specială în Constanţa şi spune că, în continuare, se bucură de instrumentele pe care le-a învăţat când era în şcoală.

"Chiar mâine am în centru o repetiţie cu o elevă care vine să cânte pentru copii", a mai spus el.