Asociaţia suporterilor dinamovişti a strâns peste 8 milioane de lei pentru salvarea clubului

Asociaţia suporterilor dinamovişti "Peluza Cătălin Hîldan" a anunţat, marţi, într-un comunicat postat pe un site de socializare, că de la începutul programului socios DDB a strâns peste 8 milioane de lei pentru salvarea clubului FC Dinamo.

"Suporteri de milioane. O zi până la licenţă! În urmă cu un an şi jumătate, când a avut loc relansarea Programului DDB, aveam doar câteva zeci de mii de euro şi reuşisem să cumpărăm 0,06 din acţiunile clubului contra sumei de 25.000 lei. Între timp am ajuns la 8.000.000 lei şi ne propunem ca pe 29 mai, când Proiectul Socios va împlini 3 ani, să ajungem la 10.000.000 lei, adică să depăşim 2.000.000 de euro din cotizaţii, donaţii şi evenimente organizate prin DDB. Lăsăm în urmă o perioadă plină de realizări şi de răspunsuri pentru cei care s-au îndoit. Imediat după lansare, cineva spunea: ''Proiectul vostru e plin de promisiuni, dar nu veţi realiza nimic''. Când am ajuns la primii 100.000 de euro, un patron din Liga I râdea de noi: ''Sunt prea puţini bani. Nu se uită nimeni la ei''. Când am ajuns la 300.000 de euro au început să spună ''e o sumă importantă, dar nu suficientă''. Acum avem peste 8.022.000 lei şi aproape 15.000 socios şi toată lumea vorbeşte despre noi se vorbeşte despre suporterii care şi-au salvat clubul", se menţionează pe contul de Facebook al suporterilor, potrivit agerpres.ro.

Asociaţia "Peluza Cătălin Hîldan" a făcut şi un rezumat al realizărilor sale:

"1. De 19 luni plătim singuri salariile jucătorilor.

2. Am scăpat clubul de la faliment de 3 ori.

3. Am reuşit de două ori să scăpăm clubul de la retrogradare.

4. Deţinem 20,06% din acţiunile clubului.

5. Am făcut de 11 ori sold out pe Ştefan cel Mare şi pe Arena Naţională.

6. Am vândut bilete pe Stadionul Olimpic din Kiev cât pentru două Arene Naţionale.

7. Am demonstrat în instanţă că acţiunile noastre sunt corect şi legale.

8. Am atras alături de noi oameni importanţi din fotbal şi dinamovişti de valoare din toate domeniile.

9. Am ajuns pe prima pagină a celor mai importante publicaţii din Europa.

10. Am câştigat procesul în cazul 'Rotariu' şi am economisit astfel peste 1.200.000 euro

11. Am făcut tot ce a depins de noi pentru a demonstra că Dinamo nu este un club de 1 leu şi toată lumea din fotbal, inclusiv rivalii, au recunoscut că ProgramDDB reprezintă un fenomen unic şi că suntem singurii suporteri din România care ar fi putut face aşa ceva.

12. Am strâns comenzi pentru 1500 tricouri inscripţionate, în valoare de 150.000 euro.

13. Am muncit zi şi noapte pentru a ţine clubul în viaţă, cu o echipă formată exclusiv din voluntari, care au ştiut să meargă înainte chiar şi atunci când au fost atacaţi şi denigraţi din toate părţile", scriu suporterii.

În ultima perioadă clubul Dinamo se confruntă cu mari probleme financiare, existând restanţe la plata salariilor jucătorilor, antrenorilor şi celorlalţi angajaţi pe mai multe luni. Conducerea reprezentată de Pablo Cortacero a anunţat în mai multe rânduri că va achita salariile, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Compania Benel International SA, reprezentată de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumătatea lunii august 2020 acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti.