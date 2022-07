Ăsta este cel mai mare și mai evident blat din istoria fotbalului: cum au putut executa jucătorii penalty-urile/Video

Finala Cupei Regionale din Ogun, din Nigeria, a fost scena unor lovituri de la 11 metri ireale, ceea ce a atras suspiciuni de trucare a confruntării, relatează presa internaţională.

Protagonistele meciului au fost echipele Remo Stars şi Ijebu United.

În imaginile apărute în social media, poate fi văzut la o lovitură portarul stând nemişcat pe linia porţii şi la altă lovitură un fotbalist trimiţând mingea în total altă direcţie faţă de poartă.

Meciul a fost câştigat cu scorul de 3-0 de Ijebu United.

This reportedly happened during Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United



Match fixing or Not? ????@Gidi_Traffic pic.twitter.com/LyAS50P9vF