Asta nu s-a dat la TV! Declarațiile Simona Halep după ce A BĂTUT-O pe Maria Şarapova: 'A fost foarte bun, apoi am schimbat tactica'

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, sâmbătă, în a XXX-a a finală a carierei, după ce a învins-o, cu 4-6, 6-1, 6-4, pe rusoaica Maria Şarapova, locul 40 WTA, în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Halep va juca a doua finală consecutivă la Foro Italico şi a tot a doua în acest an.

"E întotdeauna greu când joc împotriva ei. Joacă foarte plat și e greu să returnez mingile, dar am fost încrezătoare că am suficientă putere să pot câștiga meciul. Nu m-am gândit prea mult la faptul că am pierdut primul set, am rămas concentrată pe ce aveam de făcut. On court coaching-u a fost foarte bun, apoi am schimbat tactica și totul a mers foarte bine pentru mine. A fost un meci intens, mă bucur că am câștigat și că am luptat până la ultima minge. Cu Svitolina voi încerca să îmi fac jocul, mă aștept la o partidă dificilă. Este o finală, dar voi încerca să dau tot ce am mai bun pentru a câștiga.", a spus Simona Halep, la finalul meciului câștigat cu 4-6, 6-1, 6-4 în fața Mariei Larapova.

În ultimul act, Halep o va întâlni, duminică, de la ora 14.00, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, deţinătoarea trofeului. Va fi reeditarea finalei de anul trecut, când Svitolina s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-1. De altfel, ucraineanca este în avantaj în întâlnirile directe, scor 3-2, câştigând şi ultima partidă, cu scorul 6-3, 6-1, în grupele Turneului Campioanelor de anul trecut.

Calificarea în finală este recompensată cu un premiu de 253.425 de euro şi cu 585 de puncte WTA. Învingătoarea va primi 507.100 de euro şi 900 de puncte WTA.

Simona Halep, în vârstă de 26 de ani şi 1,68 de metri înălţime, va disputa a XXX-a finală din carieră, a doua din acest an.