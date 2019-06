Astra Giurgiu a transferat trei jucători în cantonamentul din Slovenia

Astra Giurgiu a anunţat, vineri, transferul a trei jucători în cantonamentul din Slovenia: David Tiram, Georgi Kitanov şi Ljuban Crepulja.

David Tiram – fundaş central, a semnat pe doi ani. Are 25 de ani şi vine de la Maccaby Netanya, club de prim eşalon israelian.



Georgi Kitanov – portar crescut la ŢSKA Sofia, ultima data la Cherno More Varna, în Bulgaria, 24 de ani. Internaţionalul bulgar a şi debutat pentru Astra în partidele amicale, angajamentul său cu Astra întinzându-se pe durata a 3 ani.



Ljuban Crepulja – mijlocaş central croat, 25 de ani, international de tineret al acestei ţări, ultima data la FK Sarajevo (Bosnia). Crescut la Dinamo Zagreb, a mai evoluat la Mechelen (Belgia), Soligorsk (Belarus), Belupo (Croaţia). Acesta a semnat un angajament pentru următorii doi ani, toţi cei trei jucători aflându-se deja sub comanda lui Dan Alexa.