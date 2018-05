Astronomii, puţin mai aproape de primele stele din Univers

După ce au descoperit dovezi privind formarea unor stele la doar 250 de milioane de ani după Big Bang, astronomii s-au apropiat puţin mai mult de astrele cele mai căutate din Univers: primele stele care s-au aprins, relatează miercuri AFP.

"Am observat galaxia cea mai îndepărtată cunoscută până acum şi, analizând lumina emisă de cele mai vechi stele din această galaxie, am putut demonstra că ele s-au format cu 250 de milioane de ani după Big Bang", a explicat pentru AFP Nicolas Laporte, de la Colegiul Universitar Londra.Totul a început când o echipă internaţională de astronomi a detectat o strălucire foarte slabă emisă de oxigenul dintr-o galaxie îndepărtată (numită MACS1149-JD1) datorită puternicului radiotelescop ALMA şi celor patru enorme telescoape VLT (Very Large Telescope) ale Observatorului european austral (ESO).Astronomii au calculat atunci că acest semnal a fost emis cu circa 13,28 miliarde în urmă, respectiv la circa 500 de milioane de ani după Big Bang.Pe lângă faptul că a câştigat titlul de "oxigenul cel mai îndepărtat detectat până în prezent cu un telescop", această mică strălucire le permite oamenilor de ştiinţă să ajungă la concluzia că unele stele s-au format în acest loc cu 250 de milioane de ani înainte de emiterea semnalului.Potrivit teoriei general acceptate, după Big Bang-ul din urmă cu 14 miliarde de ani, universul era plin de un gaz uniform compus din elemente uşoare precum hidrogenul şi heliul create de această explozie gigantică.Însă elementele puţin mai grele precum fierul, carbonul sau oxigenul au fost fabricate în nucleele stelelor.Deci dacă astronomii au putut detecta oxigenul, asta înseamnă că "această galaxie găzduia deja o populaţie de stele de vârstă avansată", explică Nicolas Laporte într-un comunicat al ESO. Formarea lor ar putea data deci de la numai 250 de milioane de ani după Big Bang.Potrivit studiului publicat miercuri în revista Nature, această descoperire dovedeşte că "galaxiile existau anterior celor pe care le detectăm în prezent prin intermediul metodei directe".Oamenii încearcă încă să stabilească data "răsăritului cosmic", respectiv a momentului în care s-a născut prima galaxie, momentul în care gazul primordial s-a transformat într-un mediu propice vieţii."Datarea răsăritului cosmic reprezintă Graalul cosmologiei. Datorită noilor observaţii privind MACS1149-JD1, ne apropiem de epoca din care datează prima lumină stelară", şi-a exprimat entuziasmul Richard Ellis, tot de la Colegiul Universitar Londra, coautor al studiului."Şi cum suntem cu toţii formaţi din praf de stele asta ar echivala cu descoperirea propriilor noastre origini", a adăugat el.