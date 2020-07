ASUM cere Prefectului de Brașov să demareze un control la stâne, după ce un orfan a fost schingiuit de fiul primarului din Crizbav

ASUM a reacționat în urma dezvăluirilor brașovstiri.ro, despre cruzimea la care a fost supus un orfan la stâna unde era ținut cu forța să muncească, în satul Crizbav, chiar de fiul primarului. Beizadeaua edilului, i-a tăiat copilului un deget cu toporul pentru că orfanul a încercat să plece de la stână.

Membrii ASUM au reacționat la această postare, ridicând intrebarea câte astfel de cazuri ar mai putea exista pe raza județului. „Crizimea aceasta întrece orice imaginație. Ne-am mirat și ne-am revoltat cu toții, dar nu trebuie să ne oprim aici. Nimeni nu a verificat vreodată, tematic toate stânele din Brașov. De obicei, aceste locuri atrag oameni fără pregătire, oameni oropsiți care nu-și cunosc drepturile. Ei sunt deseori victime ale abuzurilor patronilor lor, cum s-a întâmplat în cazul de față. Nu s-a gândit nimeni până acum la asta? Uite că ne-am gândit noi. Nici nu mai contează de la cine pleacă inițiativa. Trebuie de urgență să verificăm stânele, iar controlul trebuie pornit de prefectul Brașovului însoțit de toate instituțiile abilitate: Direcția pentru protecția copilului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Poliția și chiar Direcția Sanitar-Veterinară și asociațiile pentru protecția animalelor. Este posibil să găsim și animale schingiuite. Le-am cerut instituțiilor abilitate și prefectului în mod special, să pornească de urgență acest control. În caz contrar, va fi răspunzător pentru suferința fiecărei ființe care suferă în astfel de locuri”, a declarat Ionel Spătaru, președintele ASUM.

Iată postarea Asociației:

„Un act de o cruzime dementă a avut loc la o stână din Județul Brașov. Întrebare simplă-ce fac autoritățile Statului? Ce face Poliția, ce face Direcția pentru Protecția Copilului, ce face Inspectoratul Teritorial de Muncă???

Material publicat de brasovstiri.ro:

„Orfan mutilat cu toporul la o stână de lângă Brașov: Călăul a dat bucățile tăiate la un câine să le mănânce! Un copil orfan de 16 ani din localitatea Crizbav a fost torturat la stâna la care era ținut cu forța să muncească. Sătul de munca grea și de umilințele pe care trebuia să le suporte zilnic băiatul a încercat să fugă de la stână, sperând că în felul acesta își va recăpăta libertatea. Nu a apucat să ajungă prea departe că a fost prins din urmă de fiul primarului din localitate. Acesta l-a băgat cu forța în mașină și l-a dus înapoi la stână. Acolo s-a hotărât să-i dea o lecție pe care n-o va uita prea curând: bărbatul i-a tăiat un deget cu toporul, iar apoi a dat unui câine să mănânce falangele retezate.

Din cauza hemoragiei puternice dar și a șocului prin care a trecut, minorul a ajuns la spital. Medicii de aici, cutremurați de povestea băiatului au anunțat Poliția. Fiul primarului a fost arestat preventiv de magistrații Judecătoriei Brașov. Inculpatul se consideră nedreptățit, așa că a atacat decizia și cere să fie lăsat în libertate” se menționează în materialul publicat de brasovstiri.ro

Pornind de la acest evenimet extrem de grav, de o cruzime ieșită din comun, solicităm public Prefectului Județului Brașov, Cătălin Vasii, să dispună prin Ordin de Prefect efectuarea cu celeritate a unor controale la toate stânele din Județul Brașov, în vederea identificării cazurilor în care copii, tineri și chiar adulți lucrează, sub o formă sau alta. Cine știe câte astfel de cazuri or mai fi!? D.S.V.S.A Brașov are o evidență clară referitoare la numărul acestor unități cât și amplasarea exactă a acestora. Direcția Pentru Protecția Copilului, Inspectoratul Teritorial de Muncă cât și Poliția Județului Brașov au competențe legale, precise, privind stoparea și prevenirea unor astfel de fenomene. Sclavia a fost abolită de mult! Paradoxal, se pare că există încă sub forme moderne! Este inacceptabil ca autoritățile să nu reacționeze! Drepturile omului nu pot fi încălcate de nimeni! Autoritățile Statului Român trebuie să vegheze la respectarea acestora!”, se arată în postarea ASUM Brașov.