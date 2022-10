Nou atac armat în SUA - Cinci persoane ucise în Carolina de Nord (Video)

Un atacator care a ucis cinci persoane, inclusiv un poliţist în afara serviciului, joi seara la Raleigh, în sud-estul SUA, a fost prins de poliţie, informează vineri AFP preluat de agerpres.

apparently Raleigh PD used “police robots” to detain the shooter



“They were able to send them into the structure and actually apprehend the person physically.” pic.twitter.com/dXJlpBxIGl