ATAC armat în Colorado. Mai multe victime după ce doi elevi au deschis focul

Doi elevi au deschis focul într-o școală din Highlands Ranch, statul american Colorado, ucigând un alt elev și rănind alți șapte, au anunțat autoritățile, care au precizat că cei doi suspecți au fost arestați, informează site-ul postului ABC News preluat de mediafax.

Vezi și: Decizie ISTORICĂ a Comisiei Europene: Margarina, chipsurile, popcornul, mezelurile și supele la plic DISPAR din 2021

Incidentul s-a petrecut marți după-amiază la o școală de științe și tehnologie din Highlands Ranch, o comunitate aflată la aproximativ 40 de kilometri sud de Denver.

Anchetatorii au mai comunicat că unul dintre suspecți este adult, iar al doilea este minor, și amândoi studiază la școala atacată, a declarat Anthony Spurlock, șeriful comitatului Douglas. Șeriful a precizat că cei doi nu erau cunoscuți autorităților de aplicare a legii.

Oficialii americani au refuzat să comenteze asupra posibilelor motive ale atacatorilor, precizând că o anchetă a fost inițiată în acest caz.

Atacul armat s-a produs la mai puțin de o luna după comemorarea a 20 de ani de la masacrul din Liceul Columbine, în Littleton, la aproximativ 8 kilometri de școala din Highlands Ranch. În 1999, doi elevi de la Liceul Columbine au împușcat mortal 13 persoane, după care s-au sinucis.

An 18-year-old student killed and seven others injured in shooting Tuesday afternoon at a charter school near Denver, capital of U.S. state of Colorado, local police say #stemshooting pic.twitter.com/C9Yaqo45b6