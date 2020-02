Atac armat în desfășurare în Thailanda - Atacatorul cerea sfaturi pe Facebook după ce a ucis 17 oameni

Mai mulți oameni au murit, sâmbătă, după ce un soldat thailandez i-a împușcat în Nakhon Ratchasima (cunoscut și sub numele Korat), oraș aflat la peste 200 de kilometri nord-est de capitala thailandeză Bangkok, relatează BBC potrivit digi24.ro.

Suspectul a întrebat pe contul său de Facebook, chiar în timpul atacului, dacă să se predea.

Anterior, el a postat imagini cu o armă și gloanțe, cu mesajul: „E timpul să vă entuziasmați!”

Facebook a anunţat, sâmbătă, că a şters contul bărbatului suspectat că a ucis mai multe persoane în nord-estul Thailandei, la Nakhon Ratchasima, şi că va şterge orice conţinut legat de atac care îi încalcă politicile. Militarul Jakrapanth Thomma a împuşcat mortal cel puţin 17 persoane, potrivit unui nou bilanţ, relatează Reuters şi AFP.

Bărbatul, care a postat mesaje pe Facebook înainte şi în timpul atacurilor (“Să merg?”, “Nimeni nu poate scăpa de moarte”), încă nu a fost prins.

AFP scrie că în atacuri au murit cel puţin 17 persoane şi alte 14 au fost rănite.

Jakrapanth Thomma a deschis focul mai întâi la o bază militară, unde au murit trei persoane. “El a furat apoi o maşină militară şi a plecat în centrul oraşului”, a declarat locotenentă-colonelul Mongkol Kuptasiri.

Potrivit presei locale, Thomma a luat arme din arsenalul bazei militare.

Militarul a deschis ulterior focul la un templu budist şi la un centru comercial.

Autorităţile thailandeze nu au confirmat informaţii din presă conform cărora militarul ar fi luat 16 ostatici.

“Sunt 17 morţi şi 14 răniţi”, a declarat un reprezentant al Erawan Center din Bangkok, centru care strânge datele de la serviciile de urgenţă la nivel naţional.

Bilanțul victimelor în urma atacului armat din orașul Korat a ajuns la 20, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului thailandez al Apărării, Kongcheep Tantravanich.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช



Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp