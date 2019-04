Atac armat într-un club de noapte din Australia. Poliția a anunțat mai multe victime

Patru persoane au fost rănite într-un atac armat, produs în primele ore ale zilei de duminică în exteriorul unui club de noapte din oraşul australian Melbourne, conform informaţiilor furnizate de poliţie, transmite dpa preluat de agerpres.

Incidentul a avut loc în Prahran, un cartier din sud-destul oraşului. Identitatea persoanelor rănite nu a fost dezvăluită de poliţie.



Răniţii, dintre care doi în stare gravă, au fost transportaţi la un spital din apropiere. Între-timp poliţia şi serviciile de urgenţă au declanşat o anchetă.



Ziarul "The Age" din Melbourne a informat că este de aşteptat ca ancheta poliţiei să investigheze legăturile dintre atac şi încercările din trecut de extorcare a clubului de noapte de către o bandă de motociclişti.

Omorurile în masă sunt rare în Australia, unde deţinerea, portul şi folosirea armelor au fost riguros reglementate după moartea a 35 de persoane în 1996 în Port Arthur, Tasmania.

