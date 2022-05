Atac armat la un liceu din SUA: un băiat de 18 ani a ucis cel puțin 21 de persoane. Bunica lui a produs un alt carnagiu/Video

Un adolescent înarmat a ucis cel puțin 19 copii și doi adulți după ce a pătruns marți într-o școală primară din Texas, acesta fiind cel mai grav atac armat ce a avut loc într-o școală din SUA în ultimii aproape zece ani, scrie Reuters.

Suspectul în vârstă de 18 ani, care a fost ucis de poliție, și-a împușcat, de asemenea, propria bunică, a fugit cu o mașină cu care a avut un accident și a declanșat apoi un dezastru sângeros la școala primară Robb din orașul Uvalde, Texas, la aproximativ 130 km vest de San Antonio.

Motivul nu a fost imediat clar.

Ofițerii de poliție l-au văzut pe atacator, îmbrăcat în vestă antiglonț, ieșind din vehiculul accidentat, având asupra sa o pușcă, și l-au "angajat" pe suspect, care a reușit totuși să intre în școală și să deschidă focul, a declarat pentru CNN sergentul Erick Estrada, de la Departamentul de Siguranță Publică din Texas (DPS).

Vorbind de la Casa Albă câteva ore mai târziu, președintele american, Joe Biden, vizibil marcat, i-a îndemnat pe americani să țină piept lobby-ului armelor din SUA, puternic din punct de vedere politic, pe care l-a acuzat că blochează adoptarea unor legi mai stricte și "de bun simț" privind armele de foc.

Guvernatorul Greg Abbott a declarat că suspectul, identificat ca fiind Salvador Ramos, a fost ucis de polițiști și că doi ofițeri au fost răniți, dar nu grav.

Autoritățile au declarat că suspectul a acționat singur.

După primele bilanțuri confuze privind numărul de morți, biroul procurorului general al statului a stabilit, într-o declarație oficială, că numărul victimelor este de 18 copii și doi adulți, inclusiv atacatorul. Ulterior, un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Texas a declarat pentru CNN că 19 elevi și doi adulți au fost uciși, fără a-l lua în calcul pe atacator.

Carnagiul a avut loc la 10 zile după ce 10 persoane au fost ucise în Buffalo, New York, într-un cartier predominant de culoare. Autoritățile au acuzat un tânăr de 18 ani care, potrivit acestora, a călătorit sute de kilometri până la Buffalo și a deschis focul cu o pușcă de asalt într-un magazin alimentar.

