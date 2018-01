Atac dur al Ralucăi Turcan la adresa coaliției: Nu lăsaţi ca paranoia lui Liviu Dragnea să distrugă complet România

Raluca Turcan, prim-vicepreşedintele PNL, a făcut apel, luni, în plenul Parlamentului, la opoziţie şi minorităţi să nu voteze guvernul Dăncilă, să nu lase „paranoia lui Liviu Dragnea să distrugă complet România”.

Raluca Turcan a criticat cea de-a patra propunere pentru funcţia de prim-ministru din ultimul an, dar şi toţi cei 27 de miniştri propuşi. „Întrebarea care apare pe buzele tot mai multor români este dacă o femeie va reuşi acolo unde bărbaţii PSD au eşuat. Ar fi interesant să reuşiţi, pentru România şi femeile din România. Sunteţi a patra propunere de prim-ministru făcută personal de domnul Dragnea, care însuşi a recunoscut că are mână proastă la prim-miniştri. Spune mult despre tine faptul că dai greş de atâtea ori într-un singur an. La Loto să fi tras şi tot ar fi fost greu să greşiţi de atâtea ori”.

Principalul criteriu care a stat la baza desemnării lui Dăncilă ca premier a fost interesul personal al lui Dragnea, a spus Turcan. „Îşi doreşte o persoană comodă, fără opinii politice şi care să execute cu rapiditate ceea ce primeşte în plic de la partid”.

Turcan a mai spus că acest guvern porneşte de la o cotă de încredere foarte joasă. „Cu excepţia câtorva nume, pare unul de strânsură. Cadrele didactice din toată ţara sunt nevoite să plece privirea acum când vorbeşte ministrul Educaţiei, de teamă să nu pocească limba română. Domnul Liviu Pop din Maramure a fost înlocuit cu vărul său de la Suceava”.

Ea a continuat: „La Economie aţi pus un mare specialist în contracte cu statul. Omul care a avut un rol cheie în intrarea în insolvenţă a Regiei Naţionale de Activităţi Nucleare. Acesta este acum ministrul Economiei. Probabil că doriţi să o distrugeţi cu totul”.

Adresându-se Vioricăi Dăncilea, Trucan a spus: „Dacă sunteţi o femeie demnă, ar trebui să vă rugaţi să nu primiţi votul de investitură astzăi. Pentru că Liviu Dragnea v-a comunicat indirect, prin Călin Popescu-Tăriceanu, că nu o să fiţi un premier adevărat, o să fiţi un fel de administrator, nici măcar un administrator plin. Un om care va executa ceea ce i se spune”.

Turcan a vorbit despre declaraţia lui Tăriceanu, potrivit căreia Dăncilă nu va avea atribuţii de premier, ca fiind „cel mai grav atac constituţional la atribuţiile de prim-ministru”.

Astfel, ea a făcut apel la colegii parlamentari să nu voteze guvernul care „încalcă principalele atribuţii ale funcţiei de prim-ministru”.

Ea a pus sub semnul întrebării şi programul de guvernare şi a declarat că este unul care „peticit, improvizat, care nu se referă la problemele de zi de zi ale românilor”.

„Aţi minţit într-un mod teribil populaţia acestei ţări şi îi hărţuiţi exact pe cei care muncesc. De ce? Doar pentru că nu vă voteaz?”.

Turcan a sperat că UDMR nu va îndrăzni să gireze şi al treilea guvern PSD-ALDE. „Mă uit la partenerii de la opoziţie, de la minorităţi, nu lăsaţi ca paranoia lui Liviu Dragnea să distrugă azi complet România!”, conform news.ro.