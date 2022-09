Atac dur la ministrul Justiției: `Este sluga oficialilor de la Bruxelles. Rușine, Predoiu!`

Un atac extrem de dur la adresa ministrului Justiței a fost lansat de șeful Partidului Ecologist Român (PER). Într-un comunicat de presă Dănuț Pop consideră că ministrul Cătălin Predoiu nu este altceva decât ”o slugă” care în loc să susțină interesele României negociază suveranitatea României ignorând Constituția și Curtea Constituțională:

”Cătalin Predoiu este sluga ambasadorilor şi a oficialilor de la Bruxelles, nicidecum ministrul Justiției din România. MCV-ul si greutatea aderării la Shengen ne-au învățat şi încă ne învață cum să fim obedienți, ne disciplinează după regulile lor. Atribuțiile unora dintre ambasadorii statelor din UE la Bucureşti exced limita diplomatică. În domeniul Justiției, ambasadorii fac cărțile la noi în țară, degeaba avem Parlament şi degeaba mai avem şi Curte Constituțională. Din această perpectivă noi cedăm pas cu pas suveranitatea țării. Avem aplicat MVC de 15 ani! Acest instrument de santaj te face să uiți de Constituție si de rolul instituțiilor din țara ta.

Am ajuns să ne bucurăm că ministrul Justiției discută despre legile justiției şi protecția avertizorilor de integritate cu ambasadorii veniți la Bucureşti, asta după ce Kovesi ne amenința că nu vom mai avea acces la proiecte europene dacă nu facem modificarile pentru avertizorii de integritate. Avertizorii sunt vechii securişti care pârăsc într-o manieră modernă iar ei vor sa îi protejeze. Asta este o chestiune europeană, ca să înțelegeți!

Ştim cu toții că avem multe de îndreptat în România dar nu cu prețul suveranității. Doar poziția geo- strategică pe care o are România şi ar trebui să stăm la masa negocierilor într-un oarecare avantaj. Sigur că nu e prost cel care cere, este prost cel care dă! Iar cu ai noştri trădători de țară, am ajuns să cedăm puterea cu fiecare mandat ministerial! Ruşine, Predoiu!”, susține președintele PER.