Atac la Aden la 30 decembrie: Un raport al ONU indică responsabilitatea rebelilor houthi

Atacul criminal comis la 30 decembrie împotriva aeroportului din Aden, în Yemen, a fost efectuat cu rachete similare celor deţinute de rebelii houthi şi care au fost trase din locaţii aflate sub controlul lor, potrivit unui raport de anchetă a Naţiunilor Unite prezentat recent Consiliului de Securitate, notează AFP preluat de agerpres.

"La 30 decembrie, trei explozii au avut loc pe aeroportul internaţional din Aden la câteva minute după aterizarea unui avion care îl transporta pe prim-ministrul Maeen Abdulmalik Saeed" şi responsabili ai guvernului său, relatează acest raport confidenţial al experţilor ONU însărcinaţi cu sancţiunile impuse Yemenului, al cărui rezumat a fost obţinut marţi de AFP.

Foarte curând după atac, Maeen Saeed, în fruntea noului guvern yemen it de uniune naţională, a afirmat că "primele concluzii ale anchetei au arătat că miliţiile teroriste houthi se află în spatele acestui act criminal"."Atacul a făcut 20 de morţi în rândul civililor, inclusiv ministrul adjunct al lucrărilor publice şi dezvoltării urbane Yasmin Al-Awadhi, şi a rănit peste 100 de persoane, inclusiv călători în zona de plecare, personal al aeroportului şi jurnalişti", a precizat documentul experţilor ONU.La acea dată, primul bilanţ avansat a fost de cel puţin 26 de morţi şi peste 50 de răniţi.În cursul anchetei sale, "grupul de experţi a constatat că aeroportul a fost lovit de trei rachete balistice sol-sol cu rază scurtă de acţiune, care au focoase de fragmentare". A fost "probabil o versiune cu rază extinsă a rachetei Badr-1P, care face parte din arsenalul houthi din 2018", a adăugat textul."Având în vedere locurile impactului, este clar că intenţia a fost de a lovi avionul care transporta responsabilii guvernamentali, ca şi salonul VIP unde era programată o conferinţă de presă în momentul atacului", au indicat experţii."Numai o decizie de ultim moment de a staţiona avionul mai departe de terminal şi o întârziere neplanificată la debarcarea pasagerilor, a permis să evite victime în plus în rândul responsabililor guvernamentali", potrivit rezumatului raportului.După ce au anchetat locurile posibile de lansare a rachetelor şi au studiat imagini pe reţelele sociale, mărturii, unghiuri de impact şi date prin satelit, experţii care îşi continuă investigaţiile au ajuns la "concluzia că cel puţin două rachete (dintre care una s-a prăbuşit la scurt timp după decolare) au fost lansate de pe aeroportul din Taizz, iar alte două rachete au fost lansate probabil dintr-un centru de instruire a poliţiei din sudul oraşului Dhamar"."Aceste două locuri se aflau sub controlul forţelor houthi în momentul atacului", au subliniat experţii ONU.În conflictul din Yemen se confruntă guvernul cu rebelii houthi care au cucerit o mare parte din nordul ţării, inclusiv capitala istorică Sanaa în 2014. Forţele fidele puterii au fost sprijinite din 2015 de o coaliţie militară condusă de Arabia Saudită vecină, care doreşte să contracareze rebelii susţinuţi de marele său rival regional, Iranul.