VIDEO Atac terorist într-o moschee din Iran: cel puțin 15 oameni au fost asasinați în timp ce se rugau; numărul victimelor ar putea să crească

Un atac terorist a avut loc într-o moschee din orașul Shiraz, din sud-vestul Iranului. Cel puțin 10 persoane au fost ucise, iar alte 40 rănite, informează publicația MEHRNews. Serviciul de știri al Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC) din Iran, Nournews, a declarat că 15 persoane au fost ucise și aproximativ 40 au fost rănite în atacul terorist. Numărul victimelor e posibil să crească, pe măsură ce autoritățile avansează cu ancheta.

Potrivit autorităților iraniene, trei bărbați înarmați necunoscuți au luat cu asalt sanctuarul Shahcheragh din Shiraz miercuri după-amiază și au ucis cel puțin 10 persoane, iar alte 40 au fost rănite.

Doi dintre atacatori au fost reținuți de forțele de securitate, în timp ce al treilea este încă în libertate.

Surse de securitate au declarat că atacatorii erau teroriști Takfiri-Wahabbi, care au profitat de recentele tulburări din țară pentru a comite atacul. Unele surse afirmă că teroriștii nu sunt iranieni.

Cele mai recente știri au citat forțele de securitate, spunând că a existat un singur terorist. Informațiile sunt neclare la ora la care această știre este difuzată.

Atacul a vizat credincioșii care se pregăteau pentru rugăciunile de seară.

