Atacantul lui Dinamo, Christian Irobiso: Credem în şansa noastră, că putem să întoarcem situaţia

Atacantul nigerian Christian Irobiso, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că are încredere că echipa Dinamo Bucureşti sa are puterea să se impună în barajul de menţinere în Liga I de fotbal, cu Universitatea Cluj, chiar dacă a pierdut în tur cu 0-2, conform Agerpres.

"Toţi suntem conştienţi de situaţia neplăcută în care ne aflăm, dar încercăm să fim concentraţi pentru meciul de duminică. Actuala situaţie nu este uşoară, dar încercăm să ne concentrăm. Acesta este fotbalul şi sperăm într-un rezultat pozitiv duminică. Credem în şansa noastră, că putem să întoarcem situaţia. Nu cred că rezultatul din tur a fost cel corect, pentru că noi am avut foarte multe ocazii, dar în fotbal ai nevoie şi de noroc. Nu este imposibil să marcăm trei goluri, totul este posibil în fotbal. Aşteptăm un miracol duminică", a declarat Irobiso.Atacantul nigerian afirmă că înţelege nemulţumirea suporterilor faţă de situaţia echipei şi nu vrea să se gândească la varianta ca Dinamo să retrogradeze."Ne-am concentrat în această săptămână şi am muncit bine la antrenamente, pentru că ştim că nu va fi un meci uşor. Nu vreau să mă gândesc la situaţia în care nu am reuşi să rămânem în Liga 1, suntem într-o situaţie dificilă. Le înţeleg nemulţumirea suporterilor. Mâine este ziua mea şi am nevoie de un cadou duminică. Rămânerea în Liga 1 ar fi un cadou potrivit pentru mine", a mai spus jucătorul nigerian, care a precizat că rămânerea sa la Dinamo depinde de jocul de duminică.Dinamo, echipă clasată pe locul 8 în clasamentul play-out-ului Ligii I, va disputa cea de-a doua manşă a barajului de menţinere pe prima scenă cu Universitatea Cluj, duminică, de la ora 21:00, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare.În tur, Universitatea Cluj, a câştigat cu scorul de 2-0.