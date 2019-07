Atacantul Papazoglou recunoaște: 'Am avut probleme la Dinamo cu unele persoane de acolo'

Atacantul Athanasios Papazoglou a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a fost nevoit să plece de la Dinamo pentru că a avut probleme cu unele persoane din club, care au pus în dreptul lui eşecurile echipei, potrivit news.ro.

"Nu a fost o decizie grea (n.r. - să meargă la Voluntari), deoarece am jucat în România sezonul trecut, am avut bune referinţe faţă de acest club şi am venit aici să ajut echipa cu calităţile mele şi cu modul în care joc. Din ceea ce am văzut după o săptămână, cred că este un club bun şi sunt bucuros că sunt aici. Am avut şi alte oferte, din România şi din străinătate. Sunt o persoană cinstită, tot ce am făcut în cariera mea şi în afara ei a fost drept şi nu am spus niciodată nimic rău de un club. Ceea ce s-a întâmplat cu unele persoane de la Dinamo... nu cu clubul, cu Dinamo nu am avut probleme. Problemele au fost cu unele persoane, nu vreau să dau nume, care m-au acuzat de lipsa rezultatelor. Şi asta nu este acceptabil pentru mine. Dinamo are probleme, este într-o situaţie rea acum şi vreau să spun că îmi pare foarte rău pentru antrenor şi îi doresc să-i fie bine mai departe. Dinamo este o echipă foarte mare, suporteii aşteaptă lucruri mari de la jucători şi de la lideri şi trebuie să găsească o soluţie cât mai repede, până nu e prea târziu", a declarat Papazoglou.

Întrebat dacă s-au scuzat ei şi a fost acuzat el, jucătorul a răspuns: "Da şi nu accept ca cineva să spună asta despre mine. Nu am avut probleme cu fanii, ei m-au susţinut până la final".

Athanasios Papazoglou, 31 de ani, a semnat în acestă vară un contrcat cu FC Voluntari, după ce sezonul trecut a evoluat la Dinamo.