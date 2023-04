Atacate cu iaurt și arestate: ce au pățit două femei în Iran pentru că nu aveau părul acoperit - imagini revoltătoare

Magistratura din Iran a afirmat că cele două femei au fost reţinute pentru că şi-au arătat părul, ceea ce este ilegal în Iran. De asemenea, bărbatul a fost arestat pentru tulburarea ordinii publice, a adăugat sursa citată.

Arestările vin după luni de proteste în această ţară, în timpul cărora s-a cerut eliminarea purtării obligatorii a hijab-ului.

În filmare se văd femeile cum aşteaptă să fie servite, în magazin, de un angajat. Un bărbat care pare să treacă prin zonă intră pentru a le confrunta. După ce vorbeşte, el le atacă în mod repetat cu iaurt. Atacatorul este apoi împins afară din magazin de către proprietar.

You may have seen this video of a man in a corner shop in Iran pouring yoghurt over the heads of two women who weren't covering their hair.



The man has been arrested for "disturbing public order" & the two women have been detained for showing their hair.pic.twitter.com/GX89hL6dZo