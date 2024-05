Atacatorul lui Robert Fico rămâne în spatele gratiilor / Decizia magistraților după audierea lui Juraj Cintula

Un procuror al Parchetului general a cerut menţinerea în custodie a acuzatului Juraj Cintula, având în vedere 'posibilitatea unei evadări şi riscul ca acesta să-şi continue activitatea criminală', a precizat purtătoarea de cuvânt a tribunalului penal special din Pezinok, la nord-est de Bratislava.

Slovakia to hold first hearing in Fico assassination attempt case



The suspect in the attempted assassination of Slovak Prime Minister Robert Fico has been taken to court.



According to Juraj Cintula, he planned to wound the prime minister but allegedly did not want to kill him.