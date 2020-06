VIDEO Israelul a bombardat Fâșia Gaza: Situația se tensionează tot mai mult

Aviaţia israeliană a efectuat atacuri aeriene în noaptea de vineri spre sâmbătă împotriva unor poziții Hamas în Fâşia Gaza, ca represalii faţă de tiruri cu rachetă vizând Israelul dinspre această enclavă palestiniană, relatează AFP.

Aceste schimburi de tiruri intervin într-un context tot mai tensionat, odată cu apropierea unui termen-cheie în proiectul anexării de către Israel al unor porţiuni din Cisiordania ocupată.

Două rachete au fost trase vineri seara din Fâşia Gaza către Israel, însă fără să se soldeze cu răniţi, scrie news.ro.

Serviciile de salvare au anunţat că sirenele au răsunat în zona Siderot, o localitate israeliană situată la câţiva kilometri de enclava palestiniană.

Ulterior, avioane de luptă israeliene au efectuat atacuri vizând ”uzine” de producerea muniţiei şi rachete în sudul Fâşiei Gaza, a anunţat sâmbătă armata.

Surse în domeniul securităţii au confirmat pentru AFP atacuri aeriene în sectorul Khan Yunes, în extremitatea de sud a teritoriului palestinian cu două milioane de locuitori.

Utimul tir de rachetă din Fâşia Gaza împotriva Israelului a avu loc la începutul lui mai.

Aripa armată a Hamas a avertizat joi Israelul împotriva planului său de a anexa părţi din Cisiordania ocupată, care ar însemna, în opinia sa, o ”declaraţie de război”.

”Rezistenţa consideră o anexare a Cisiordaniei şi Văii Iordanului drept o declaraţie de război împotriva poporului nostru, iar noi vom face astfel încât inamicul să-şi muşte degetele”, a declarat un purtător de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, Abu Obaida.

Aceste declaraţii au loc într-o atmosferă timorată, odată cu apropierea unei decizii aşteptate a Guvernului israelian cu privire la punerea în aplicare a planului american de pace în conflictul israeliano-palestinian.

Acest ”plan Trump” prevede anexarea de către Israel a Văii Iordanului şi colonilor evreieşti din Cisiordania, un teritoriu palestinian ocupat de armata israeliană, şi înfiinţarea unui stat palestinian pe un teritoriu redus.

Liderii palestinieni - de la Fatahul laic aflat la putere în Cisiordania şi până la Hamasul islamist din Fâşia Gaza - au denunţat acest plan de pace în Orientul Mijlociu, denunţat de asemenea de ONU, UE şi Liga Arabă.

Hamasul şi Israelul au purtat în ultimii ani trei războaie - în 2008, 2012 şi 2014.

În pofida unui armistiţiu în ultimele luni, cele două tabere se înfruntă ocazional prin tiruri de rachetă din Fâşia Gaza şi atacuri aeriene ca represalii ale armatei israeliene.

Violent Israeli bombing targets Khan Yunis (Southern Gaza) and Northern #Gaza. Israel claims 5 Positions have been struck. pic.twitter.com/GfgDctXGDL