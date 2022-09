Atacuri violente ale aviației ruse în Sudul Ucrainei. Concomitent a fost lansat si `un atac masiv cu rachete` (Video)

Bombardamentele au lovit sudul Ucrainei în timp ce Rusia a încercat să își apere războiul de șapte luni la Națiunile Unite, chiar dacă încearcă să escaladeze conflictul, scrie Reuters preluat de mediafax.

Kievul și națiunile occidentale spun că referendumurile din teritoriile pe care Rusia le-a cucerit prin forță sunt un simulacru menit să justifice o intensificare a ostilităților cu trupe nou recrutate, după pierderile de pe câmpul de luptă din Ucraina din ultimele săptămâni.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-a adresat sâmbătă Adunării Generale a ONU și presei mondiale, considerând că opoziția față de asaltul Rusiei asupra vecinului său este limitată la Washington și la țările aflate sub influența sa. Aproape trei sferturi dintre țările din cadrul adunării au votat pentru împotriva Rusiei și pentru a-i cere să-și retragă trupele la scurt timp după invazia din 24 februarie.

Kievul și Moscova s-au acuzat reciproc pentru bombardamentele din regiunea ucraineană Zaporojia de sâmbătă.

Guvernatorul regional Oleksandr Starukh a declarat pe Telegram că forțele ruse au lansat "un atac masiv cu rachete" asupra regiunii, lansate din aproximativ 10 avioane, rănind cel puțin trei persoane.

