Atacurile rusești din nord-estul și estul Ucrainei au fost prost concepute și executate. Pericolul mare vine din Sud - analiști

Analiștii de operațiuni militare de la Institute for the Study of War, cu sediul în SUA, au prezentat cea mai recentă evaluare a campaniei Rusiei, după luptele de sâmbătă - ziua a treia a războiului.

Rusia "nu a reușit să încercuiască și să izoleze Kievul cu atacuri mecanizate și aeropurtate, așa cum plănuise în mod clar să facă", spun analiștii institutului preluati de mediafax.

Înaintarea rusă se concentrează acum pe atacuri directe asupra capitalei Ucrainei, cu atacuri din nord-estul orașului și de pe un flanc îngust al râului Dnipro, care se află lângă Kiev.

Forțele ruse au "abandonat temporar" atacurile asupra orașelor Cernikov și Harkov, observând că forțele par să ocolească aceste orașe pentru a merge mai departe spre Kiev.

Atacurile Rusiei asupra acestor orașe din nord-est și est au eșuat deoarece au fost "prost concepute și executate" și s-au confruntat cu "o rezistență mai hotărâtă și mai eficientă decât se așteptau", a declarat Institutul.

Succesele Rusiei în sudul Ucrainei reprezintă cel mai mare pericol și "amenință să dezmembreze apărarea de succes a Ucrainei în nord și nord-est".