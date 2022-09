Ateliere de creaţie în cadrul proiectului 'Bauhaus - Form and Reform', în perioada 29 septembrie - 8 octombrie

O serie de ateliere de creaţie concentrate în jurul curentului artistic Bauhaus vor fi organizate de Elite Art Club UNESCO în perioada 29 septembrie - 8 octombrie, informează organizatorii într-un comunicat transmis miercuri Agerpres.

Proiectul "Bauhaus - Form and Reform", cofinanţat de Asociaţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), are ca obiectiv principal expunerea publicului român la un set de noţiuni de bază despre această mişcare astfel încât să se poată facilita integrarea în noua iniţiativă interdisciplinară propusă de Uniunea Europeană intitulată "The New European Bauhaus", care prezintă o nouă abordare a arhitecturii şi structurării vieţii urbane, care va avea un impact direct asupra oraşelor şi asupra vieţii cetăţenilor.

Primul workshop, intitulat "Introduction to 3D Perspectives: Structure and Restructure", susţinut de artistul Ştefan Creţu, se va desfăşura în zilele de 29, 30 septembrie şi 1 octombrie, în incinta Elite Art Gallery, şi are ca scop simplificare a imaginii arhitecturale specifice mişcării artistice Bauhaus prin tehnica colaj-basorelief.

Cel de-al doilea atelier - "Introduction to Bauhaus: A Study on Illustration" - va fi susţinut de artistul Mircea Pop şi se va desfăşura în perioada 6 - 8 octombrie, tot la Elite Art Gallery, şi vizează o introducere în ilustraţia de tip Bauhaus, unde participanţii vor experimenta cu diferite tehnici şi stiluri grafice, într-un cadru liber şi informal.

Accesul este gratuit, iar înscrierile se pot realiza completând formularul online postat pe site-ul https://eliteart.org/bauhaus-form-and-reform/. Programul este afişat pe website. Locurile vor fi distribuite în ordinea înscrierilor.