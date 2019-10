Ateltul kenyan Eliud Kipchoge, după recordul istoric din Viena: ' Am vrut să demonstrez că fiinţa umană nu are limite'

Ateltul kenyan Eliud Kipchoge, care a alergat, sâmbătă, maratonul sub două ore, a declarat că a dorit să-i inspire pe oameni, arătându-le că fiinţa umană nu are limite, potrivit news.ro.

"Sunt omul cel mai fericit din lume că am reuşit să alerg sub două ore pentru a-i inspira pe oameni, pentru a le spune că fiinţa umană nu are limite. Este o sursă de inspiraţie pentru mulţi, sunt foarte mândru. Este un moment istoric, nu s-a mai întâmplat niciodată şi este posibil să nu se mai poată repeta în viaţa mea", a declarat atletul, potrivit lefigaro.fr.

Kenyanul Eliud Kipchoge, 34 de ani, a reuşit, sâmbătă, să alerge maratonul sub două ore, o performanţă neatinsă de nimeni înaintea lui.

El a fost cronometrat pe distanţa de 42,195 kilometri cu timpul de o oră, 59 de minute, 40 de secunde şi două zecimi.

Tentativa de stabilire a unui timp istoric a avut loc la Viena, în Parcul Prater, pe un traseu de 9,6 kilometri, pe care atletul a trebuit să-l parcurgă de 4,4 ori, în faţa câtorva mii de spectatori. Locul a fost ales cu atenţie, pentru aerul curat din capitala Austriei, pentru vecinătatea umbroasă şi protectoare a Parcului Prater, iar traseul a prevăzut 90 la sută linii drepte şi doar 2,4 metri diferenţă de nivel.

Kipchoge a beneficiat de sprijinul a 42 de "iepuri", atleţi de înaltă performanţă, între care campionul olimpic la 1.500 de metri, Matthew Centrowitz, şi vicecampionul olimpic la 5.000 de metri, Paul Chelimo.

Aceştia au format un dispozitiv în V în faţa lui, pentru a-l proteja de vânt. Ei au alergat în grupuri de câte şapte, prin rotaţie, în spatele unei maşini electrice, din care a fost proiectată pe asfalt cu laser imaginea culoarelor pe care ar fi trebuit să alerge atleţii de suport, oferind în acelaşi timp ritmul de alergare necesar stabilirii recordului. Maşina era programată să circule cu o viteză astfel încât cursa să se încheie într-o oră, 59 de minute şi 50 de secunde.

Kipchoge a înregistrat o medie de în jurul valorii de două minute şi 50 de secunde pe kilometru, iar sportivul nu a trecut niciodată peste două minute şi 52 de secunde. La jumătatea cursei, e la fost cronometrat cu 59 de minute şi 35 de secunde.

IAAF nu va recunoaşte acest record, din cauza faptului că atletul kenyan a fost sprijinit şi pentru că nu l-a stabilit într-o cursă obişnuită.

Kipchoge a mai avut o încercare de a coborî sub două ore în proba de maraton, în mai 2017, pe circuitul de automobilism de la Monza, pe care a ratat-o pentru 26 de secunde.

Campionul olimpic Eliud Kipchoge deţine recordul mondial recunsocut oficial, de două ore, un minut şi 39 de secunde, pe care l-a stabilit, în septembrie 2018, la maratonul de la Berlin. El este neînvins în probele de maraton din 2013.