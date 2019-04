ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE de la locul accidentului soldat cu mai mulți morți: Trenul a spulberat microbuzul - VIDEO

Autorităţile din Buzău au declanşat Planul roşu de intervenţie, luni seară, după ce un microbuz în care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. În microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informaţii, 14 persoane, informează News.ro. De asemenea, trei persoane au murit.

Din imaginile de la fața locului se poate vedea cum microbuzul este lovit foarte puternic de tren. De asemenea, este surprinsă și intervenția pompierilor. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență mai multe persoane din microbuz sunt încarcerate și se încearcă extragerea lor. „Pana in acest moment, 6 victime au fost preluate și transportate la spital. La fata locui s-a constituit un punct de triaj medical al victimelor”, au precizat reprezentanții IGSU.

„Din cele 10 persoane transportate la spital, 1 este in stare grava (inconstienta), iar 9 sunt constiente si prezinta diferite leziuni. Pentru extragerea celorlalte 3 persoane incarcerate in microbuz, salvatorii actioneaza cu accesorii grele de interventie. 1 persoană nu are prezinta probleme medicale”, au mai declarat reprezentanții IGSU.

Purtătorul de cuvânt al CFR, Oana Brânzan, a declarat, luni seara, că traficul feroviar între staţiile Cilibia şi Rosetti este închis luni seara, pe ambele fire, din cauza accidentului înregistrat la o trecere la nivel cu calea ferată dotată cu bariere automate, un microbuz de persoane fiind lovit de tren.

„Trenul IR 1579, care circula în relația București- Galați, a lovit un microbuz, al cărui șofer s-a angajat în traversarea căii ferate fără să se asigure și să respecte semnalizarea de la trecerea la nivel. Reprezentanții Regionalei CF Galați s-au deplasat la locul accidentului pentru a acționa și a acorda sprijinul necesar reprezentanțiilor pentru situații de urgență Până la finalizarea operațiunilor desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență trenul IR 1731 ( Brașov - Galați) staționează temporar în Cilibia”, a spus Oana Brânzan, potrivit Mediafax.

Reprezentanții ISU Buzău anunță că în microbuz sunt cel puțin 14 victime, trei fiind decedate.

Poliția Buzău a transmis că circulația rutieră și feroviară au fost blocate.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, accidentul a avut loc în localitatea Bâlhacu, comuna C. A. Rosetti, unde un microbuz cu pasageri a fost lovit de un tren care circula pe ruta Bucureşti-Galaţi.

În urma impactului ar fi rezultat între 7 şi 9 victime, a căror stare nu se cunoaşte deocamdată.

Primele informaţii arată că în microbuz, care venea din Germania, s-ar fi aflat 14 persoane, opt fiind încarcerate în urma accidentului. Până la ora transmiterii acestei ştiri, patru din cele opt victime încarcerate au fost scoase.

Autorităţile au activat Planul roşu de intervenţie. La faţa locului au fost mobilizate 7 ambulanţe SAJ şi SMURD, un punct medical avansat, o autospecială de stingere incendii şi una de descarcerare grea.

De asemenea, mai multe echipaje de poliţişti au fost mobilizate la locul incidentului.

În urma impactului, microbuzul a fost târât pe o distanţă de circa 300-400 de metri.