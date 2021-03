Ateneul Român transmite online un recital extraordinar de pian Gottlieb Wallisch

Pianistul austriac Gottlieb Wallisch va concerta pe scena Sălii mari a Ateneului Român, într-un recital cameral extraordinar fără public, miercuri, de la ora 19,00, spectacolul putând fi urmărit gratuit în direct, online, pe canalele de Facebook şi YouTube ale Filarmonicii "George Enescu" şi pe pagina de Facebook a Radio România Muzical, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Filarmonicii "George Enescu" transmis, miercuri, AGERPRES, din program fac parte lucrările Fantasia in D minor, K. 397 de Wolfgang Amadeus Mozart, In the Mists (Four pieces for Piano) de Leos Janacek şi Sonata in A major, D. 959 de Franz Schubert.

Recitalul extraordinar este rezultatul unei colaborări a Filarmonicii "George Enescu" cu Forumul Cultural Austriac.