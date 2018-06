ATENTAT asupra unui premier: Mai multe persoane au fost ucise - VIDEO

Mai multe persoane au fost ucise în urma unui atentat produs sâmbătă în timpul unui discurs rostit de noul premier al Etiopiei, Abiy Ahmed, informează BBC News online.

O explozie, cauzată probabil de o grenadă, a avut loc sâmbătă dimineaţă în Piaţa Meskel din Addis Abeba, în cursul unui eveniment politic la care participau mii de oameni.

Citește și: Abia acum s-a aflat: Adevărul despre afacerile fostului soţ al Mădălinei Manole

"Este o încercare eşuată a forţelor care nu vor ca Etiopia să fie unită", a reacţionat premierul Abiy Ahmed, scrie mediafax.ro.

Primul-ministru a fost evacuat rapid de agenţii de securitate.

Proteste violente au avut loc în ultimii ani în Etiopia. Abiy Ahmed a devenit premier după demisia neaşteptată a predecesorului său, în februarie. Abiy Ahmed este primul lider etiopian din grupul etnic Oromo, care a organizat protestele violente din ultimii trei ani, soldate cu sute de morţi.

Citește și: Ţiriac poate face afacerea anului – va câştiga 250 de milioane de euro .

#Ethiopia | Assassination attempt on Prime Minster Dr. Abiy Ahmed by #TPLF deep state, grenade explosion took place behind the stage. @AnaGomesMEP pic.twitter.com/gGpJUnLxSg