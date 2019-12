ATENȚIE - Controale la beneficiarii programului Start-Up Nation 2018! Ministrul Economiei: 'Nu cred în proiecte care se vând pe OLX'

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri va realiza, din prima parte a anului viitor, controale la firmele care au câştigat bani prin programul Start-Up Nation 2018, pentru a verifica unde au fost folosiţi banii şi dacă au fost păstrate locurile de muncă din proiectul iniţial, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, într-un interviu acordat AGERPRES.

"Cu certitudine vă spun că voi trimite controale să văd şi eu exact pe ce s-au cheltuit banii pe acest faimos program 2018 de succes, poate că aşa este, poate că e bine, dar vrea vă văd că aceia care au luat punctaje suplimentare cu 4, 5, 6, 10 salariaţi îi mai şi ţin. Pentru că una este să ai o afacere de succes şi să fii corect şi alta este să măresc numărul de angajaţi şi să obţin un punctaj suplimentar. Vom face o evaluare clară a tuturor programelor Start-Up Nation în prima parte a anului viitor, pentru că vreau să prezint tuturor ceea ce s-a întâmplat. Dacă vor fi probleme, le voi prezenta, dacă nu, voi spune că nu au fost probleme cu Start-Up Nation 2018", a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, există foarte multe proiecte scoase la vânzare pe internet, ceea ce arată că scopul programului guvernamental, de a crea o generaţie de antreprenori, nu a fost atins.



"Nu poate să mă facă pe mine nimeni să cred că este un program de succes, în condiţiile în care OLX este plin de vânzări de proiecte pe Start-Up Nation. Deci dacă ai aşa ceva, eu îi spun simplu: risc reputaţional. Nu poţi să-ţi faci un proiect şi apoi să-l vinzi. Înseamnă că n-ai crezut în acel proiect, că nu vrei să-l faci, că nu şi-a atins scopul. Dacă scopul era să pornească un business şi acel business să meargă mai departe, acela trebuie să fie scopul. Nu să merg să-l vând imediat. Deci eu nu cred în proiecte care se vând pe OLX şi foarte multe proiecte - şi o să urmărim la această evaluare - au fost făcute de persoane care aveau o companie cu mai mulţi salariaţi şi au transferat o parte din salariaţi pe o nouă companie. Dacă s-a întâmplat şi acest lucru, din nou nu mi se pare că obiectivul Start-Up Nation a fost atins", a susţinut Popescu.



Ministrul a precizat totuşi că programul va continua cu o nouă ediţie anul viitor.



"Vom avea şi în bugetul viitor, nu am terminat negocierile cu ministrul de Finanţe şi de-asta nici nu am ieşit public să anunţ ce se va întâmpla, dar cu certitudine vom lansa şi anul viitor un program Start-Up Nation şi vom face plăţi pentru proiectele vechi. Noi ne dorim un alt tip de Start-Up Nation, care să fie orientat către performanţă antreprenorială, către inovare, către IT. Poate că îi vom spune Start-Up Tech Nation, o să vedem cum. Oricum, vom lansa un program în cursul anului viitor. Dar primul lucru pe care îl vom face anul viitor este să începem evaluarea proiectelor de start-up, ca să vedem şi noi exact unde sunt", a mai spus Popescu.



El a amintit că, la preluarea mandatului, nu exista niciun ban alocat proiectului Start-Up Nation din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri.

"Când am venit în minister, în 4 noiembrie, bugetul vechiului Minister al Mediului de Afaceri la Start-Up Nation era zero. Am întrebat de ce, iar cei din minister mi-au adus hârtii. Am văzut cu ochii mei cum în august, înaintea rectificării din august, domnul ministru Oprea a renunţat, sub semnătură, la 100 de milioane de lei credite de angajament, ceea ce i-ar fi dat posibilitatea sau ne-ar fi dat nouă posibilitatea să putem porni un alt program Start-Up Nation 2020 cu credite de angajament. Şi am văzut cum cele 200 şi ceva de milioane credite bugetare au dispărut la rectificare. Practic a rămas cu zero lei pe capitolul Start-Up Nation în 4 noiembrie", a afirmat Popescu.



El a mai spus că a discutat problema cu ministrul Finanţe şi a obţinut 300 de milioane de lei, sumă suficientă pentru a onora cele aproximativ 1.500 de cereri, care au fost depuse până la ora actuală.



"Cei care au depus cererile erau disperaţi, pentru că luaseră credite bancare, băncile sunau, riscau să-şi piardă afacerea, să le ia utilajele înapoi sau ce au cumpărat ei. Nu poţi să dai drumul la un program şi să-l laşi fără bani în august şi să te gândeşti "lasă, că venea o rectificare şi puneam banii înapoi". Păi de ce nu i-ai lăsat acolo? Lasă-i acolo din august şi făceai plăţile. De ce să sperii oamenii aşa? Am venit şi am rezolvat această problemă", a precizat ministrul.