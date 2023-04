Atenție, nu e vorba de apartamente - Investițiile în imobiliare au săltat cu peste 72% în 2023, față de 2022

Investiţiile imobiliare din primul trimestru 2023 depăşesc 153 milioane euro şi sunt mai mari cu 72% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membră în Alianţa BNP Paribas Real Estate. ”Investiţiile imobiliare din primul trimestru 2023 depăşesc 153 milioane euro şi sunt mai mari cu 72% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, potrivit unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membră în Alianţa BNP Paribas Real Estate.

Cele mai proftabile investiții nu sunt în apartamente

Cel mai performant sector în atragerea investitorilor a fost segmentul industrial, valoarea investiţiilor în hale şi spaţii de producţie cumulând aproximativ 72,27 milioane de euro, ceea ce reprezintă 47% din totalul pieţei de investiţii.

“În primele trei luni din 2023, observăm o creştere semnificativă de 72% în valoarea proprietăţilor comerciale tranzacţionate, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2022. Cu toate acestea, volumul primului trimestru din 2023 se situează sub media trimestrială înregistrată în anul 2022, an marcat de un record în investiţiile imobiliare. În ceea ce priveşte distribuţia tranzacţiilor pe segmente, cele mai multe s-au înregistrat în domeniul birourilor, dar acestea au fost de valori mai mici situându-se între 1,5 milioane şi 21 milioane de euro. În schimb, pe segmentul industrial, o singură tranzacţie majoră de tip sale-leaseback, cu o suprafaţă totală de aproximativ 100.000 metrii pătraţi şi o valoare estimată la peste 60 milioane euro a reprezentat circa 47% din totalul investiţiilor din România. Aceasta a condus la o poziţionare pe primul loc a segmentului industrial’’ declară Nicolae Ciobanu, managing partner - head of advisory la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianţa BNP Paribas Real Estate.

Pe segmentul industrial, s-au realizat în total patru tranzacţii, cu valori pornind de la 1,2 milioane euro şi trecând de 60 milioane euro. Investitorii au cumpărat spaţii industriale cu o suprafaţă totală de peste 130.000 mp, cu terenuri aferente pe care se mai pot dezvolta ulterior, în Arad, Bragadiru, 1 Decembrie, Timişoara şi Dragomireşti.

”În ultimii ani, s-a observat o creştere semnificativă a interesului investitorilor pentru tranzacţii de tip sale-leaseback, nu doar în România, ci şi la nivel internaţional. Această strategie de investiţii implică vânzarea proprietăţii unei companii către un investitor, iar compania respectivă închiriază ulterior proprietatea înapoi pentru o perioadă de timp stabilită în contractul de închiriere. Avantajele pentru companiile care optează pentru acest tip de tranzacţie sunt multiple. În primul rând, se obţine o injecţie de capital imediată, fără a fi necesară o investiţie majoră în active imobiliare. În plus, companiile pot să-şi concentreze mai mult resursele şi eforturile asupra activităţilor lor de bază, ceea ce le poate ajuta să devină mai competitive pe piaţă”, relevă analiză.

Pe de altă parte, pentru investitori, această strategie poate fi o modalitate de a obţine un venit stabil şi sigur, prin intermediul contractului de închiriere semnat cu compania. De asemenea, sale-leaseback poate fi o modalitate eficientă de a gestiona portofoliul lor imobiliar, reducând riscurile asociate cu proprietăţile goale şi gestionarea unui flux de chiriaşi. Investitorii încep să conştientizeze avantajele acestei strategii de investiţii şi sunt dispuşi să investească în proprietăţi comerciale care oferă oportunităţi de închiriere pe termen lung.

În timp ce piaţa din România continuă să se dezvolte şi să se maturizeze, se aşteaptă ca această strategie să devină din ce în ce mai populară în rândul investitorilor şi companiilor din toate domeniile de activitate.

Pe locul doi în topul destinaţiei activelor comerciale s-a situat segmentul de birouri, cu şapte tranzacţii şi fonduri atrase de 67 milioane euro. Valorile clădirilor de birouri vândute s-au situat între 1,5 milioane de euro şi 21 milioane euro. Şase din aceste clădiri sunt în Bucureşti.

Pe locul trei se află segmentul de retail, care a atras 8 milioane de euro, prin vânzarea unui spaţiu Brico Depot, din Iaşi.

Pe locul patru se află segmentul hotelier, cu un total de 6 milioane de euro, din vânzarea a două hoteluri, ce au în total de 145 camere, unul în Bucureşti şi unul în Cluj.

În ceea ce priveşte naţionalitatea investitorilor, majoritatea sunt din regiunea CEE (Europa Centrală şi de Est), din Cehia şi România.

Cea mai mare tranzacţie imobiliară din regiunea CEE a avut loc în Polonia, în 2022. În topul ţărilor din regiune, România a depăşit pentru prima dată Ungaria şi a urcat pe locul trei. În total, pe teritoriul CEE s-au tranzacţionat active comerciale imobiliare cu un total de 10,8 miliarde de euro, în 2022, potrivit unui studiu realizat de un grup de companii afiliate BNP Paribas Real Estate, din care face parte şi Fortim Trusted Advisors din România.

În România, anul trecut, s-a depăşit pragul de 1,3 miliarde euro, investiţii imobiliare.

Cea mai mare tranzacţie din regiune a avut loc în Polonia, unde Google a cumpărat Warsaw Hub, un complex de birouri cu o suprafaţă totală de 101.000 mp, o tranzacţie estimată la 583 milioane euro.

În România, cea mai mare tranzacţie a fost de 377 milioane euro, constând într-un portofoliu de şapte clădiri de birouri cumpărate de Paval Holdings, proprietarii reţelei Dedeman.

“La finalul lui 2022 se observă o creştere a randamentelor investiţiilor imobiliare în toată regiunea, inclusiv în România. Estimăm că această tendinţă va continua pe fondul menţinerii dobânzilor la un nivel ridicat şi al creşterii chiriilor prin indexare cu indicele de inflaţie. În perioada următoare estimăm că investiţiile din segmentul retail, în special in parcurile de retail, for fi cele mai atractive, datorită rezilienţei acestora în perioadele dificile“, declară Ştefan Oană, head of capital markets la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianţa BNP Paribas Real Estate.

