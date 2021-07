Atletismul românesc va fi reprezentat de zece sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo

România va fi reprezentată în probele de atletism de la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) de zece sportivi, conform listei publicate, vineri, de Federaţia Română de Atletism pe site-ul său oficial, potrivit Agerpres.

"Federaţia Română de Atletism va trimite una dintre cele mai valoroase delegaţii de sportivi în echipa ce va reprezenta ţara noastră la Jocurile Olimpice de la Tokyo. După ani de muncă şi antrenamente intense, la cea mai importantă competiţie sportivă a lumii, România va avea 10 atleţi", se menţionează pe site-ul citat.



Cei zece sportivi, şase la feminin şi patru la masculin, sunt: Florentina-Costina Iuşco (săritura în lungime), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime), Claudia-Mihaela Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (săritura în înălţime), Bianca-Florentina Ghelber (aruncarea ciocanului), Andrea Miklos (400 m), Alin-Alexandru Firfirică (aruncarea discului), Andrei-Rareş Toader (aruncarea greutăţii), Marius Cocioran (50 km marş) şi Alexandru-Mihăiţă Novac (aruncarea suliţei).

Citește și: IJ ar fi `lucrat pe SUB MÂNĂ` pentru ELIMINAREA procurorului din cazul COLECTIV...



Florentina-Costina Iuşco (25 de ani) a fost al treilea sportiv român care a obţinut biletele pentru JO de la Tokyo (după înotătorul Robert Glinţă şi trăgătoarea Laura Coman) în proba de săritura în lungime. Florentina Iuşco a obţinut calificarea în vara lui 2019 la Campionatele Internaţionale ale României şi speră ca la Tokyo să atingă vârful de formă şi să depăşească pragul psihologic de 7 m, în finala probei. Este legitimată la LPS Cetate Deva, antrenată de Nicolae Alexe, deţine un SB (season best) de 6,73 m şi un PB (personal best) de 6,92 m.



Claudia-Mihaela Bobocea (29 de ani) a obţinut standardul de participare în proba de 1.500 m încă din iulie 2019, într-o cursă desfăşurată la Londra, din cadrul circuitului World Athletics Diamond League. Alergătoarea legitimată la CSA Steaua Bucureşti şi antrenată de Valentin Anghel se află la o a doua participare la Jocurile Olimpice, după Rio de Janeiro, unde a alergat 800 m. Deţine un PB de 4:01,31 şi un SB de 4:06,97 şi speră ca la Tokyo să acceadă în faza finală a probei.



Alina Rotaru-Kottmann (28 de ani) se află la a doua participare la Jocurile Olimpice după cele din 2016, la săritura în lungime, reuşind baremul de accedere la Tokyo în vara lui 2019, an în care a stabilit şi cea mai bună performanţă personală cu 6,91 m, la concursul de la Hanauerland-Spiele de la Freistett (Germania). Alina se antrenează în Germania, cu Mihai Corucle şi este legitimată la CSA Steaua Bucureşti. Rezultatele anterioare îi dau speranţe că o să ajungă în finala probei. Deţine un SB de 6,52 m.



Daniela Stanciu (34 de ani) este singura atletă (săritura în înălţime) care este antrenată de o medaliată olimpică, Oana Pantelimon, bronz la aceeaşi probă, la JO Sydney 2000. Daniela, legitimată la CSA Steaua Bucureşti, şi-a asigurat biletul de Tokyo din vara lui 2019 şi deţine un PB de 1,96 m. La recent încheiatele Campionate Europene pe echipe Liga I, şi-a îmbunătăţit cea mai bună performanţă a sezonului, cu 1,92 m. Concursul olimpic va fi extrem de dificil pentru ea, fiind absolut necesar să se autodepăşească pentru a spera la o calificare în faza finală a competiţiei.



Bianca-Florentina Ghelber (31 de ani) se află la a doua participare la Jocurile Olimpice, după Londra 2012, în proba de aruncarea ciocanului. Este legitimată la SCM Bacău-CSA Steaua Bucureşti, fiind antrenată de o fostă campioană şi recordmană mondială a probei, Mihaela Melinte. Speră într-o revenire în elita lumii la Jocuri. Deţine un PB de 73,52 m, în timp ce în acest sezon a reuşit 71,97 m. S-a calificat la poziţia ocupată în clasamentul mondial.



Andrea Miklos (22 de ani), deşi este mezina delegaţiei tricolore atletice, a mai bifat o ediţie a Jocurilor Olimpice, cea din 2016, în proba feminină de ştafetă 4x400 m. De această dată, s-a calificat în urma locului ocupat în clasamentul mondial, în proba de 400 m. Este antrenată de către Magdolna Kanizsay şi este legitimată la CSM Bucureşti. Deţine un PB de 52,07, iar în acest sezon în aer liber nu a alergat, fiind accidentată. Are un SB înregistrat indoor la Campionatele Balcanice de sală, 51,92. Ţinteşte să ajungă cel puţin în faza semifinalelor acestei probe.



Alin-Alexandru Firfirică (26 de ani) a fost cel mai bine plasat atlet român la ultimele Campionate Mondiale în aer liber, Doha - 2019, locul patru la aruncarea discului, fiind creditat de către specialişti cu şanse reale de a accede pe podiumul de premiere la Jocuri. A îndeplinit standardul de calificare în septembrie 2019. Este legitimat la CSA Steaua Bucureşti, avându-l ca antrenor pe Teodor Agachi. Cea mai bună performanţă personală măsoară 67,32 m, în timp ce în acest sezon a realizat 65,43 m.



Andrei-Rareş Toader (24 de ani) este cel din urmă atlet român care a reuşit accederea la jocurile Olimpice prin realizarea baremului, performanţă realizată luna trecută, când a stabilit un nou record naţional la aruncarea greutăţii, cu 21,29 m. Este legitimat la CS Dinamo Bucureşti, fiind antrenat de către Sorin Tirichiţă. Având în vedere evoluţia ascendentă din această vară, specialiştii îl creditează cu şanse de a ajunge în finală.



Marius Cocioran (38 de ani) este veteranul echipei tricolore, calificat pentru a treia oară la Jocurile Olimpice, după Londra (2012) şi Rio de Janeiro (2016), prin poziţia în clasamentul mondial, în dificila probă de 50 km marş. Deţinător al recordului naţional, cu cea mai bună performanţă personală a sezonului, 3h55:29, este legitimat la CSM Reşiţa şi antrenat de Octavian Măzăran. Speră la o clasare în primii 10 la Tokyo.



Alexandru-Mihăiţă Novac (24 de ani) a fost nevoit să aştepte până la închiderea listei de calificare ca să-şi vadă visul cu ochii: participarea la Jocurile Olimpice în proba de aruncarea suliţei. Mai exact, s-a calificat prin locul ocupat în clasamentul mondial. Este legitimat la CSM Bucureşti şi antrenat de Mihaela Melinte. Are în palmares un PB de 86,37 m, iar în acest sezon a reuşit 81,31 m. În timpul care i-a rămas până la Jocuri, trebuie să-şi atingă vârful de formă pentru a putea spera într-o accedere în faza finală a competiţiei.



România a ajuns la 98 de sportivi calificaţi la JO 2020 (nominal sau locuri cotă) vor evolua la 16 discipline sportive: înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo şi tir cu arcul:



Atletism (10): Florentina Iuşco (săritura în lungime), Alina Rotaru (săritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (săritura în înălţime), Bianca-Florentina Ghelber (aruncarea ciocanului), Andrea Miklos (400 m), Alin Firfirică (aruncarea discului), Marius Cocioran (50 km marş), Rareş Andrei Toader (aruncarea greutăţii), Alexandru-Mihăiţă Novac (aruncarea suliţei).



Baschet (4): (echipa feminină 3x3);



Box (2): Cosmin-Petre Gîrleanu (cat. 52 kg), Maria Claudia Nechita (cat. 57 kg);



Canotaj (36): dublu vâsle feminin categorie uşoară (LW2x) - Ionela-Livia Cozmiuc şi Gianina-Elena Beleagă, dublu rame masculin (M2) - Marius-Vasile Cozmiuc şi Ciprian Tudosă, dublu rame feminin (W2-) - Adriana Ailincăi şi Iuliana Buhuş, dublu vâsle masculin (M2x) - Ioan Prundeanu şi Marian-Florin Enache, patru rame feminin (W4-) - Mădălina Hegheş, Elena Logofătu, Cristina Georgiana Popescu, Roxana Iuliana Anghel, patru rame masculin (M4-) - Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu şi Cosmin Pascari, dublu vâsle feminin (W2x) - Simona Geanina Radiş şi Nicoleta Ancuţa Bodnar, 8+1 masculin (M8+) - Alexandru Petrişor Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin-Nicolae Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc şi Adrian Munteanu, 8+1 feminin (W8+) - Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu şi Daniela Druncea.



Ciclism (2): Vlad Dascălu (mountain bike), Eduard-Michael Grosu (ciclism pe şosea);



Fotbal (18+4 rezerve): Marian Aioani, Mihai Popa, Ştefan Târnovanu - portari, Andrei Raţiu, Ricardo Grigore, Andrei Chindriş, Virgil Ghiţă, Alexandru Paşcanu, Radu Boboc, Florin Ştefan - fundaşi, Andrei Ciobanu, Marius Marin, Marco Dulca, Dragoş Nedelcu, Alexandru Dobre, Valentin Gheorghe, Ion Gheorghe, Tudor Băluţă, Eduard Florescu, Antonio Sefer - mijlocaşi, George Ganea, Andrei Sîntean - atacanţi;



Gimnastică artistică (3): Maria Holbură (individual compus), Larisa Iordache (individual compus), Marian Drăgulescu (sărituri);



Înot (4): Robert Glinţă (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate), David Popovici (100 m liber), Bianca Costea;



Judo (3): Andreea Chiţu (cat. 52 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg) şi Vlăduţ Simionescu (cat. +100 kg);



Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m;



Lupte (5): Alina Vuc (cat. 50 kg), Andreea Beatrice Ana (cat. 53 kg), Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg), Albert Saritov (cat. 97 kg - lupte libere), Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg - lupte greco-romane);



Scrimă (2): Ana-Maria Popescu (spadă), Iulian Teodosiu (sabie);



Tenis de masă (4): echipa feminină (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Daniela Dodean-Monteiro), Bernadette Szocs (simplu, dublu mixt), Elizabeta Samara (simplu), Ovidiu Ionescu (simplu, dublu mixt);



Tir cu arcul (1): Mădălina Amăistroaie.



Tir sportiv (1): Laura Ilie (puşcă aer comprimat 10 m);



Triatlon (1): Felix-Pierre Duchampt.



Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru intervalul 23 iulie-8 august 2021, după ce iniţial erau programate în perioada 24 iulie-9 august 2020.