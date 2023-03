Audiența galei Premiilor Oscar, în creștere pentru al doilea an consecutiv: 18.7 milioane de telespectatori au urmărit live evenimentul

Audienţa galei Premiilor Oscar a crescut pentru al doilea an consecutiv, cu 18,7 milioane de telespectatori urmărind live triumful comediei "Everything Everywhere All At Once", a informat luni televiziunea ABC.

Aceasta reprezintă o creştere cu 12% faţă de ceremonia de anul trecut, în timpul căreia Will Smith a ţinut prima pagină a ziarelor, după ce l-a pălmuit pe comedianul Chris Rock.

Prin urmare, revenirea continuă încet pentru premiile Oscar, care au avut cea mai scăzută audienţă în timpul pandemiei, conform Agerpres.

În 2021, audienţa s-a prăbuşit cu mai mult de jumătate în timpul unei ceremonii marcată de restricţii de sănătate, pentru a atinge un minim istoric cu doar 9,85 milioane de telespectatori.

Anul acesta, revenirea comedianului Jimmy Kimmel, un pariu sigur ca maestru de ceremonii şi prezenţa unui film inovator precum „Everything Everywhere All At Once” alături de adevărate blockbustere precum "Top Gun: Maverick" şi "Avatar: The Way of Water", a lăsat loc de speranţe pentru un interes crescut pentru gală.

Această tendinţă optimistă este o veste bună pentru organizatori. Pentru că de ani de zile, ceremoniile de premiere s-au chinuit să genereze la fel de multă atenţie ca odinioară, în faţa concurenţei din partea platformelor de streaming şi a reţelelor sociale.

Audienţa de duminică rămâne însă a treia cea mai scăzută din istoria ceremoniei.

Seara, care a inclus recitaluri Rihanna şi Lady Gaga, a fost în general apreciată de critici.

Absenţa violenţei pe scenă a făcut posibilă concentrarea asupra numeroaselor discursuri emoţionante ale câştigătorilor. Vedetele „Everything Everywhere”, care au luat trei din cele patru statuete de interpretare, au fost cu adevărat încântaţi de premiile lor.

The Hollywood Reporter salută astfel o ediţie „din fericire nu foarte dramatică, dar foarte emoţionantă”. În mod similar, revista Variety a găsit spectacolul „de bun gust”.

Dar absenţa totală a surprizelor nu a plăcut New York Times. Cotidianul vorbeşte despre o ceremonie redusă la „un exerciţiu banal” care „a respectat cu scrupulozitate scenariul”.

Ceremonia s-a transformat într-un triumf pentru „Everything Everywhere All At Once”, care a câştigat şapte premii Oscar, inclusiv pentru "cel mai bun film" şi "cea mai bună actriţă" Michelle Yeoh.

Cifrele publicate luni de ABC sunt preliminare. Audierile finale urmează să fie publicate marţi.