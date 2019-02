Augustin Lazăr anunţă un atac total la ordonanţa lui Tudorel Toader: 'Vom sesiza instituțiile care au abilitatea de a sesiza CCR'

Procurorul general Augustin Lazăr a anunțat că, probabil luni, Ministerul Public va cere instituțiilor abilitate de a sesiza Curtea Constituțională fie cu conflict de natură constituțională, fie cu verificarea caracterului textului ordonanței de urgență pe legile justiției.

"Suntem într-un stat de drept și nu poți lăsa un act normativ care este suspect de neconstituționalitate să funcționeze așa până când blochează justiția. Ministerul Public face o analiză foarte atentă a dispozițiilor legale suspecte de necosntituționalitate. În cursul zilelor următoare, probabil luni, vom sesiza instituțiile care au abilitatea de a sesiza Curtea Constituțională a României, fie cu conflict de natură constituțională, fie cu verificarea caracterului textului ordonanței, dacă are un caracter constituțional sau nu (...) Așa cum este formulat acel text pare că el dorește să scoată această secție de sub controlul Procurorului General. O astfel de direcție nu poate exista în afara Ministerului Public decât sub controlul Procurorului General, care trebuie să-l exercite conform legii", a declarat Augustin Lazăr, la RFI, potrivit Mediafax.

Procurorul general al României a transmis, referitor la protestele din rândul magistraților, că "asistăm la un val de îngrijorare în rândul magistraților, procurori și judecători, care observă că justiția română se află sub mai multă presiune decât s-a aflat până aici".

"Eu zic că în urma punctelor de vedere de vedere adoptate de magistrații procurori nu se poate să nu se deștepte rațiunea legiuitorului, a instituțiilor competențe care să observe că nu este posibil să faci altfel decât spun juriștii. Când există un raționament juridic, lucrurile astea nu se pot face cum crede cineva la voia întâmplării (...) România este un stat al Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană, Europa este patria rațiunii. Acesta va fi un test de rezistență pe care îl va da corpul magistraților în general, corpul procurorilor în special, pentru a arăta dacă ei reprezintă cu adevărat a trei autoritate în stat sau România are mai puține autorități. Eu zic că da, că avem motive să fim optimiști", a completat Augustin Lazăr.

Magistraţii din București şi din mai multe oraşe ale ţării au protestat, vineri, faţă de ordonanța de urgență pentru modificarea legilor justiţiei. Totodată, activitatea parchetelor din Capitală, Constanţa, Piteşti, Iaşi sau Timişoara va fi suspendată săptămâna viitoare, timp de mai multe zile.

