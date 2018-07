Augustin Lazăr, atacat dur de Tăriceanu din cauza lui Kovesi: Procurorul general, acuzat de aroganţă şi sfidare

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, l-a acuzat pe procurorul general al României, Augustin Lazăr, că se implică în politică și că nu își înțelege bine atribuțiile, considerând numirea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General drept o aroganță.

"Mie mi se pare că, în legătură cu Augustin Lazăr, decizia pe care a luat-o de a o numi pe Kovesi într-o funcție la Parchetul General, este un gest de aroganță, de sfidare. Adică ea e revocată pentru niște motive foarte serioase, printre care o decizie CCR, plus alte motive prezentate în cererea de revocare a ministrului Tudorel Toader și tu o numești în altă funcție. Procurorul Lazăr de multă vreme are apentență pentru politică. Are discursuri politice, ne atrage atenția ce trebuie să facem. Asta ca să vedem că nu-și cunoaște bine statutul și atribuțiile pe care le are. Gesturile acestea mi se par anormale și nu am văzut în alte țări astfel de gesturi prin care să interfereze în latura politică. Nu înțelege ce înseamnă statul de drept într-o țară democratică, probabil că îl vede ca în comunism. Dacă îi aduce pe ăștia din perioada comunistă la ce să ne așteptăm?", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Antena 3.

