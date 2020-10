Augustin Zegrean, de partea USR: Votul pentru numirea lui Florin Iordache nu ar fi fost valabil

Fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean a afirmat că votul în plenul reunit de marţi privind numirea lui Florin Iordache ca preşedinte al Consiliului Legislativ nu este valabil, pentru că ar fi trebuit ales cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, iar 185 de voturi „pentru” nu înseamnă majoritate, transmite news.eo.

Zegrean a adăugat că judecătorii Curţii Constituţionale ar putea admite sesizarea USR privind această numire, pentru că au mai fost situaţii în care Curtea a decis astfel. Zegrean a mai spus că funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ nu este una pe viaţă şi oricând Parlamentul ar putea avea un plen reunit în care să schimbe decizia în cazul lui Iordache. Acesta a precizat că mandatul la şefia Consiliului Legislativ ar trebui limitat la 4 ani, cât este cel al Parlamentului.

„Eu nu am fost acolo ieri. Eu am aflat despre propunerea asta ieri la 12.00. Nu am nimic să vă spun în plus. Restul îl ştiu din presă şi din deducţii logice, pentru că am avut 41 de voturi şi am aflat că au fost 41 de liberali în sală. Deci liberalii şi-au făcut treaba într-o anumită proporţie. Problema e că votul nu e valabil pentru că în legea de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ spune că preşedintele şi şefii de secţie sunt aleşi cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. 187 nu e votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Am văzut deja anunţat prin presă că domnul Dan Barna spune că va ataca votul la CCR”, a declarat Augustin Zegrean, întrebat miercuri la Digi 24 ce s-a întâmplat în plenul reunit de marţi al Parlamentului.

Chestionat dacă ar putea admite Curtea Constituţională sesizarea USR privind numirea lui Florin Iordache, fostul preşedinte al CCR a răspuns: „Am mai avut astfel de situaţii şi CCR s-a pronunţat pentru admitere.

El a explicat că discuţia a avut-o cu liderul deputaţilor PNL Florin Roman şi a a înţeles că va fi numit la şefia Consiliului Legislativ, pentru că altfel nu mai candida.

„Cu liderul grupului parlamentar din Camera Deputaţilor. Nu am ce să îi reproşez. Aşa am înţeles, că altfel nu mă băgăm, că nu sunt de ieri de azi pe lumea asta. Eu ştiu că întotdeauna posturile acestea extraparlamentare s-au negociat, dar din păcate de vreo câţiva ani buni încoace nu se mai respectă nicio înţelegere. Altfel, dacă nu ar fi fost cu înţelegerile acestea, opoziţia nu ar fi avut niciun post nicăieri, nici la şefia comisiilor.

„Nu este pe viaţă şi nu e normal să fie pe viaţă. Nu spune legea că e limitat, dar nu spune nici că e nelimitat. A stat domnul Dragoş Iliescu (numit în 2001 preşedinte al Consiliului Legislativ - n.r.) acolo pentru că nu l-a deranjat nimeni. Dacă Parlamentul l-a numit pe Iordache, mâine poate să îl denumească pe Iordache. Cred că ar fi normal ca mandatul preşedintelui Consiliului Legislativ ar trebui să fie de 4 ani, egal cu durata mandatului Parlamentului, pentru că e o instituţie care lucrează numai pentru Parlament şi pentru Guvern”, a completat Zegrean.

Acesta a adăugat că oricând poatr fi iar un plen reunit care să schimbe decizia numirii lui Florin Iordache.

„Fără discuţie (se poate întruni iar plenul reunit – n.r.) şi avem deja precedent Avocatul Poporului, dar nici acolo nu se spune că poate fi revocat şi totuşi a fost revocat. În general Parlamentul poate să facă multe. Până mai ieri nu s-a interesat nimeni de instituţia asta. De regulă au făcut treabă bună şi au scris ce trebuiau să scrie acolo, dar nimeni nu se uită în rapoartele lor, pentru că a spus odată CCR că avizele sunt consultative, nu sunt obligatorii, dar cererea lor este obligatorie. Din păcate, CCR nu se poate autosesiza şi sunt o mulţime de legi care nu au nicio legătură cu Constituţia”, a conchis Augustin Zegrean.

Camera Deputaţilor şi Senatul au votat în plenul reunit ca Florin Iordache să fie preşedinte al Consiliului Legislativ. Votul a fost secret, cu buletine.

Au fost 185 de voturi „pentru” şi 43 de voturi „împotrivă” la Florin Iordache. Ionuţ Duli Mazâlu, propus de USR, a avut două voturi „pentru” şi 226 de voturi „împotrivă”, iar fostul judecător al CCR Augustin Zegrean, propus de PNL, a avut 41 de voturi „pentru” şi 187 de voturi „contra”.

Pentru funcţia de preşedinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dircă, senator USR.

Grupurile parlamentare ale USR vor sesiza la CCR numirile făcute marţi de Parlament la Consiliul Legislativ, întrucât candidaţii nu au întrunit numărul de voturi cerut de lege.Legea 73/1993, legea Consiliului Legislativ, prevede că numirea preşedintelui şi a preşedinţilor de secţii se face cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, mai precizează Dan Barna.