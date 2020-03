Augustin Zegrean face analiza decretului emis de Klaus Iohannis: 'Nu este nicio problemă, nu are nimeni motive să se teamă'

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României, Augustin Zegrean, a declarat, pentru AGERPRES, că prevederile din decretul privind instituirea stării de urgenţă, semnat de preşedintele Klaus Iohannis, sunt în limitele constituţionale.

"Ce s-a prezentat este în ordine, este în limitele constituţionale, nu este nicio problemă, nu are nimeni motive să se teamă. Constituţia reglementează măsura în care pot fi luate aceste decizii, este un articol în Constituţie, 53, care spune că drepturile şi libertăţile fundamentale pot fi limitate numai prin lege, numai pe o anumită perioadă de timp şi limitarea să fie proporţională cu cauza care a determinat-o şi evident să fie necesară într-un stat democratic, or aceste prevederi sunt respectate, după cât am putut să aud din decretul prezentat de preşedinte", a precizat Zegrean.

El a afirmat că urmează ca în baza acestui decret să se ia foarte multe măsuri. "În decret doar spune că se pot lua, vom vedea ce se va întâmpla, ce măsuri se vor lua şi vom discuta pe rând despre fiecare", a adăugat fostul şef al CCR.

În opinia sa, decretul este în limita Constituţiei şi a legii care reglementează această stare de urgenţă. "E o ordonanţă veche din 1999, ordonanţa 1, şi a mai fost completată pe parcurs de vreo două ori, dar este în regulă, ce s-a spus este în regulă, nu este nimic periculos, totul este ca drepturile să nu fie înlăturate, pot fi limitate drepturile, dar nu anihilate, nu e vorba de aşa ceva", a spus Zegrean.

Potrivit acestuia, ''din moment ce toate ţările din jur au procedat la fel înseamnă că asta este soluţia şi se pare că Uniunea Europeană acceptă această soluţie şi chiar o recomandă, deci este în regulă".