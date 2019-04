Augustin Zegrean îi taie aripile lui Iohannis: 'Justiția nu poate face obiectul referendumului. Cum să întrebi așa ceva?'

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va adresa Parlamentului o nouă consultare, pentru a fi lărgită aria de cuprindere a referendumului ce va avea loc pe 26 mai. Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a declarat, pentru B1.ro, că Justiția nu poate face obiectul referendumului. În plus, orice întrebare ar pune președintele, dacă referendumul trece, trebuie modificată Constituția.

”Când a informat Parlamentul că vrea să consulte poporul prin referendumul, a spus niște domenii în care vrea să consulte poporul. Acum vrea să extindă aceste domenii în care el dorește să pună întrebarea. Justiția nu poate face obiectul referendumului. Să întrebi poporul dacă vrea să se respecte legea? Cum să întrebi așa ceva? În domeniul ăsta al Justiției e foarte greu să găsească, cel puțin din ce am văzut că vorbesc tot felul de specialiști, o întrebare care, dacă trece referendumul, să nu presupună modificarea Constituției. Faptul că poporul spune ''da, să-i bage la închisoare pe toți'' nu înseamnă că o să-i bage la închisoare. Trebuie să modifici Constituția și legile în urma referendumului, or președintele însuși nu poate promova modificarea Constituției decât la solicitarea Guvernului. Și dacă întrebi poporul dacă e de acord ca Guvernul să nu mai dea OUG. Și dacă e de acord ce? Constituția prevede că Guvernul poate să emită OUG. Până nu se modifică Constituția... Plus că termenul de 26 mai e prea scurt să mai consulte Parlamentul, pentru că Parlamentul o să-i pună zi de consultare în 27 mai”, a spus Zegrean.