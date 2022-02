AUR la Cupă sau preludiul unei noi trădări (FOTO)

Controversatul lider al AUR, George Simion, a ajuns și la malul Dunării în acest weekend. Trecând peste poziția liderilor PMP de la București, care au respins orice apropiere de AUR, liderul local al PMP, Ion Cupă a luat masa cu Simion (foto)

Aflat 24 din 24 în campanie electorală, liderul AUR, George Simion a ajuns la Drobeta Turnu Severin în acest weekend. Ținta sunt politicienii PMP, a treia forță politică din județ, după cum se poate vedea din poza alăturată, care ni-i arată la aceeași masă pe PMP-istul Ion Cupă, vicepreședintele partidului, responsabil pentru regiunea Oltenia, și pe liderul AUR, George Simion.

Deși dispozițiile de la București sunt clare - fără alianță cu AUR -, Bebe Cupă, numele cu care s-a consacrat în politica românească, a trecut (ca de fiecare dată) peste ele pentru a-și negocia viitorul politic. Un gest obișnuit pentru Cupă, care, bine ancorat în realitatea județului tradițional “roșu”, și-a negociat mai mereu singur viitorul politic al său și al soției, Ramona Cupă, ignorând deciziile de la București (după un blat vizibil la nivel local cu PSD, Ramona Cupă, azi președintele PMP Mehedinți, era numită vicepreședinte al Consiliului Județean local chiar acum un an).

“Bebinio Cupă, zis și Ion în catalog, respecta cu sfințenie aceasta regula, și în viața de zi cu zi, unde a avut trei soții, dar mai ales în cea politică, găsindu-și o noua victimă, AUR, pe care să o înșele cu veșnica lui amantă, buzunarul și interesul propriu! În cea mai mare parte a timpului, amanta a fost PSD, căruia, Cupă, i-a fost servitor fidel, mereu! După ce s-a prostituat politic pe la PD, PNL, PC, ALDE și acum, temporar, la PMP, și a fost refuzat cu șut de USR și PLUS, iată că a venit rândul lui George Simion sa simtă dulceața limbii catifelate a lui Bebinio”, scrie consilier local responsabil cu afacerile UE, Eduard Koler, cel care a și dezvăluit într-o postare din 14 februarie pe Facebook întâlnirea aparent de taină din weekend.

La finalul anului trecut, vicepreşedinte PMP, Ioana Constantin a reacţionat dur după ce liderul AUR George Simion a anunţat iniţierea de discuţii pentru formarea unui pol conservator, inclusiv cu PMP. ”Niciodată cu Rusia, niciodată aur rusesc, niciodată cu extremiştii! Cu extremiştii, niciodată la aceeaşi masă!”, scria pe Facebook aceasta. La rândul său, preşedintele PMP Cristian Diaconescu a admis că a avut discuții cu toţi liderii de partide, inclusiv cu AUR, despre coagularea unui „pol conservator”, dar că o discuţie nu reprezintă o ofertă.

“Aleargă George Simion și băieții care au creat aurul ăsta fake să spele imaginea acestui partid pro-rus, anti-european și anti-NATO. De altfel, dl Dâncu de la PSD ne povestea acum câteva luni că trebuie ajutați amicii lui Simion să devină frecventabili. Nimic pro Rusia nu e frecventabil. Nimic promovat de Sputnik nu e frecventabil. Așa că facțiunile din cele mai mari partide ale României care îl țin pe băiatul ăsta pe pista de alergare acționează contra României”, mai puncta în noiembrie anul trecut vicepreședintele PMP.

Deși nu a intrat în Parlament după ultimele alegeri, PMP are o structură bine conturată în teritoriu, cu primari, viceprimari, consilieri locali și este asiduu curtată de PNL, Forța Dreptei, dar iată și de AUR.

"PMP-ul ca partid, astăzi, e curtat de multe structuri: e curtat de Orban – nu uitaţi că Orban e un personaj important, cu credibilitate, dar care nu are de fapt partid, nu are structuri, nu are nimic. În schimb, PMP-ul are structuri aproape peste tot în ţară. Are şi consilieri, are o forţă şi sigur că e curtat de toată lumea. (…) PMP îl are acum în frunte pe Cristian Diaconescu, un politician mult peste partid, el ca personaj este cu totul altceva decât ce au avut ei pe acolo”, declara sociologul Alfred Bulai tot la finalul lui 2021.

După 18 ianuarie, PMP este răvășit de un război civil declanșat între președintele partidului, Cristian Diaconescu și Eugen Tomac, fostul lider al PMP. Motivul - fuziunea cu PNL. Ca și Simion, liberalii vizează “zestrea” de aleși locali pe care PMP o are în teritoriu - circa 50 de primari la nivelul întregii țări (mai mulți decât USR), 2.137 de consilieri locali și 67 de consilieri județeni și banii de la AEP, în jur de 74.000 de euro lunar.

Doar că așa cum este și cazul județului Mehedinți, mulți au pactizat tacit cu PSD în țară, ignorând decizia Bucureștiului de a nu face alianțe locale cu „roșii”.

Seria acuzațiilor a fost deschisă de Tomac, europarlamentar PMP și fost președinte al partidului, care a spus, într-un interviu acordat pentru News.ro, că actualul președinte Cristian Diaconescu negociază absorbția partidului în PNL în schimbul funcției de ministru al Justiției.

În replică, Diaconescu l-a acuzat pe Eugen Tomac că acțiunile și declarațiile din ultima lună sunt expresia unei strategii „de a băga PMP în moarte clinică, pentru ca mai apoi să îl poată oferi pe de-a-ntregul sau pe bucăţi altor formaţiuni politice.” Printre ele, și AUR-ul lui Simion.