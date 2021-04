Șeful diplomației române îi răspunde dur ambasadorului Rusiei: 'Orice amenințare la adresa României este o amenințare la adresa NATO'

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a reacționat, duminică, la Antena 3, după ce ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a transmis că România nu are de ce să se îngrijoreze de situația din estul Ucrainei, cu excepția cazului în care s-ar implica într-o „aventură militară concepută de 'capetele fierbinți' din sediul NATO”.

„Am vazut acolo o referire, sau un fel de avertisment sa nu mearga (Romania) in siajul unor aventuristi militari din NATO. Este regretabil ca nu se stie inca in cadrul diplomatiei ruse, la 16 ani de la aderarea Romaniei la NATO, ca Romania este in NATO. Chiar sloganul nostru este 'Romania este NATO'. Suntem parte a deciziei din NATO care este o alianta defensiva, cea mai puternica alianta militara din istorie. Nu exista niciun fel de pericol pentru Romania si cetatenii ei in criza care a avut loc. Orice amenintare la adresa Romaniei este o amenintare la adresa NATO”, a declarat Aurescu.