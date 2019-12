Aurescu, la OCEMN: România este angajată ferm în dinamizarea cooperării regionale în regiunea Mării Negre

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, la Consiliul ministerial al Organizaţiei de Cooperare la Marea Neagră (OCEMN) organizat la Atena, că România este angajată ferm în dinamizarea cooperării regionale în regiunea extinsă a Mării Negre, scrie AGERPRES.

Ministrul Aurescu a condus, joi şi vineri, delegaţia României la cea de-a 41-a reuniune a Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe (CMAE) al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), organizată la Atena de către Preşedinţia-în-exerciţiu exercitată de Grecia. Reuniunea a prilejuit preluarea de către ministrul Aurescu, pentru România, a Preşedinţiei-în-exerciţiu a OCEMN în primul semestru al anului 2020.Potrivit unui comunicat al MAE, în intervenţia sa din cadrul reuniunii plenare a OCEMN, ministrul Aurescu a reiterat angajamentul ferm al României pentru dinamizarea cooperării regionale în regiunea extinsă a Mării Negre, ca modalitate de consolidare a cooperării economice şi de promovare a păcii, stabilităţii şi prosperităţii într-o regiune de interes strategic pentru România şi care, în acelaşi timp, este confruntată cu multiple provocări, mai ales de natură securitară. În acest sens, şeful diplomaţiei române a susţinut importanţa reconfirmării ataşamentului faţă de principiile şi normele dreptului internaţional de către toate statele membre OCEMN, precum şi necesitatea implementării cu bună credinţă a obligaţiilor şi angajamentelor internaţionale.El a reafirmat sprijinul activ al României pentru continuarea procesului de reformă a Organizaţiei, în vederea eficientizării şi creşterii performanţei instituţionale, precum şi pentru avansarea proiectelor aflate pe agenda OCEMN.În contextul preluării, de la 1 ianuarie 2020, a Preşedinţiei-în-exerciţiu a Organizaţiei, ministrul român de Externe a subliniat că România are în vedere derularea mandatului în baza unei viziuni pragmatice, fundamentată pe imperativul coeziunii economico-sociale.MAE arată că, sub motto-ul "Bridging Shores through Enhancing Cohesion", Preşedinţia-în-exerciţiu română se va concentra pe impulsionarea cooperării economice interguvernamentale în regiunea Mării Negre, prin stimularea coeziunii la nivelul OCEMN şi a interconectivităţii, în măsură să conducă la consolidarea încrederii reciproce, înţelegerii şi cultivării unui dialog autentic între statele membre OCEMN. În acest sens, Aurescu a evocat continuitatea cu abordarea României pe parcursul Preşedinţiei Consiliului UE în acest an, care a avut, de asemenea, coeziunea drept concept central.Ministrul Bogdan Aurescu a menţionat că România va urmări, pe durata mandatului, să contribuie la realizarea de progrese pe linia cooperării economice şi sectoriale în domenii cum sunt competitivitatea, conectivitatea, energia, protecţia mediului.Şeful diplomaţiei române a reafirmat importanţa prioritară pe care România o acordă, inclusiv în contextul viitoarei Preşedinţii-în-exerciţiu a OCEMN, consolidării, de o manieră pragmatică, flexibilă, a cooperării OCEMN-UE, care să contribuie la dezvoltarea dimensiunii comune de acţiune în regiune, orientată spre implementarea de proiecte sectoriale prioritare, prin valorificarea oportunităţilor oferite de politicile, iniţiativele şi instrumentele financiare europene pentru dezvoltarea sustenabilă la Marea Neagră.El a accentuat progresele înregistrate de Preşedinţia română a Consiliului UE pe linia dezvoltării cooperării regionale la Marea Neagră, menţionând adoptarea, la Bucureşti, în mai 2019, a Agendei Strategice de Cercetare şi Inovare la Marea Neagră, respectiv a Agendei Maritime Comune la Marea Neagră şi a confirmat că avansarea cooperării regionale la Marea Neagră, cu sprijinul UE, va rămâne o prioritate pentru România.România va exercita mandatul de Preşedinţie-în-exerciţiu a OCEMN în primul semestru al anului 2020, de la 1 ianuarie până la 30 iunie 2020, pentru a şasea oară, începând cu 1992.În prezent, OCEMN cuprinde 12 state membre, respectiv Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina şi Serbia (admisă în anul 2004).