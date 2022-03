Australia declară stare de urgență națională! Anunțul premierului Scott Morrison

Inundaţiile care au devastat coasta estică a Australiei vor fi declarate urgenţă naţională, a informat miercuri prim-ministrul Scott Morrison în contextul în care autorităţile depun eforturi pentru a mobiliza ajutoare şi provizii de urgenţă în zonele calamitate, informează Reuters, conform AGERPRES.

Aflat în vizită în oraşul devastat de intemperii Lismore (nordul New South Wales), Morrison a promis ajutor financiar suplimentar pentru oamenii şi afacerile afectate de săptămânile de precipitaţii, care au inundat oraşe din zona rurală şi suburbii din regiunea Sydney.Declararea stării de urgenţă, reglementată în urma incendiilor de vegetaţie devastatoare din 2019, va contribui la reducerea birocraţiei şi va urgenta ajutorul din partea personalului militar, pe fundalul criticilor privind răspunsul lent al autorităţilor în faţa inundaţiilor care au dus la moartea a 20 de persoane.''Reacţiile primite... ne-au ajutat să identificăm unde sunt acum deficienţele şi cum putem oferi sprijin urgent acolo unde este nevoie'', a declarat Morrison. Guvernul a recomandat guvernatorului general declararea stării de urgenţă naţională în urma inundaţiilor, a precizat el.Morrison, care a scăzut în sondaje înaintea alegerilor federale preconizate înainte de luna mai, a efectuat mai multe vizite private la ferme inundate, la biroul unei echipe de intervenţie în situaţii de urgenţă şi s-a întâlnit totodată cu o persoană care a rămas fără locuinţă, potrivit relatărilor din presă.Televiziunile au prezentat un grup de persoane strânse în faţa unui centru pentru operaţiuni de urgenţă, pe care Morrison urma să-l viziteze, strigând ''apa creşte, nu mai vrem compromisuri'' şi ''inundaţii din cauza combustibililor fosili''.Cabinetul conservator al lui Morrison a adoptat anul trecut o ţintă zero pentru emisiile de dioxid de carbon până în 2050, însă activiştii din domeniul mediului solicită măsuri mai agresive.O porţiune întinsă de pe coasta de est a Australiei este afectată de inundaţii după ce un al doilea front atmosferic de presiune joasă în două săptămâni a dus la creşteri bruşte ale nivelului apelor care au izolat comunităţi întregi şi au blocat numeroşi rezidenţi în locuinţe.Rămaşi timp de mai multe zile fără electricitate sau internet, rezidenţii au acuzat autorităţile de viteza lentă de intervenţie şi de desfăşurarea insuficientă a eforturilor de ajutorare.Inundaţiile continuă în suburbiile vestice ale metropolei Sydney, deşi mii de rezidenţi din partea nord-estică a acesteia au revenit la casele lor după diminuarea cantităţii de precipitaţii.''Din fericire, ploile s-au mai domolit, iar în următoarele zile nivelul apelor va continua să se retragă treptat'', a precizat pentru reporteri Dean Narramore, din cadrul Biroului de Meteorologie.Vara pe coasta estică a Australiei a fost dominată de fenomenul meteo La Nina, asociat în mod obişnuit cu o cantitate mai mare de precipitaţii, cele mai multe dintre râuri fiind deja aproape de capacitatea maximă înainte de valul actual de inundaţii.În Sydney s-a înregistrat o cantitate de aproape 900 de mm de ploaie în 2022, echivalentul a circa 80% din cantitatea anuală de precipitaţii, potrivit datelor oficiale, fiind cel mai ploios început de an în regiune de la debutul înregistrărilor meteorologice.