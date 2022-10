Austria vrea să impună o măsură similară cu cea solicitată de PSD în România

Austria ia în considerare un impozit pe profiturile obținute de companiile energetice, a declarat sâmbătă vicecancelarul Werner Kogler, conform Reuters.

Politicianul din cadrul Partidului Verzilor a declarat că dorește să decidă până la începutul anului viitor cum va fi aplicată această taxă. De asemenea, taxa ar putea fi aplicată retroactiv, penttru 2022, a declarat el pentru postul de televiziune Oe1.

"Se va întâmpla ceva. Îndrăznesc să anunț asta acum", a spus el.

Prim-vicepreședintele PSD Mihai Tudose a anunțat că firmele din energie vor plăti o taxă de solidaritate, pe profit, care va ajuta statul să acopere cheltuielile de compensare a facturilor. El a anunțat, pe scurt, câteva din măsurile reglementate prin noua ordonanţă care va reglementa piaţa energiei şi care va fi adoptată de Guvern până la 1 septembrie.

„Pe pachetul de energie am să vă spun principiile la care am convenit şi care înţeleg că vor fi prinse în ordonanţa ce va trece în prima şedinţă de Guvern, mâine sau poimâine, fiindcă aşa cum am promis până pe 1 septembrie vom avea o ordonanţă nouă în ceea ce priveşte reglementarea pieţei energiei. Elementele de noutate sunt următoarele: apare noţiunea de preţ de referinţă calculat pe o formulă complicată. O să v-o explice colegii din Guvern, după ce se adoptă ordonanţa, care are ca bază preţul de achiziţie, recunoaşterea unor investiţii şi o cotă de profit. Ceea ce depăşeşte acest preţ de referinţă, la vânzare, va intra într-un fond de solidaritate, într-un cont deschis la Ministerul de Finanţe, de unde se va plăti compensarea acordată consumatorului final. Adică persoane fizice, persoane juridice, iar un element de noutate aici este că apare şi contingentare dacă vreţi la anumite cantităţi. Încurajăm şi compensăm, dar trebuie să avem un punct de referinţă şi la consumurile anterioare, de un an, de doi ani, nu merge la nesfârşit”, a declarat Mihai Tudose, într-o conferinţă de presă susţinută după Consiliul Politic Naţional al PSD.