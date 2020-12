Autorităţile germane decid sacrificarea a 29.000 de pui din cauza gripei aviare

Aproximativ 29.000 de pui vor fi sacrificaţi în Germania, după ce la o fermă avicolă s-a descoperit un focar de gripă aviară, au anunţat joi autorităţile din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, transmite Reuters.

Tulpina de gripă aviară H5N8 a fost confirmată la o fermă din zona Mecklenburgische Seenplatte. Cei 29.000 de pui de la fermă vor fi sacrificaţi şi va fi instituită o zonă de observaţie de 10 kilometri, care va acoperi 482 de ferme din apropiere, unde sunt aproximativ 644.000 de păsări, au informat autorităţile.

Până acum, 11 ferme din Germania s-au confruntat cu focare de gripă aviară.Autorităţile UE sunt îngrijorate că o tulpină foarte contagioasă şi periculoasă a gripei aviare se răspândeşte rapid în Europa, punând în stare de alertă sectorul avicol, având în vedere că precedentele episoade au obligat sacrificarea a zeci de mii de păsări şi au provocat pierderi economice importante.Boala a fost descoperită în Franţa, Olanda, Germania, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, Irlanda, Suedia şi, recent, în Croaţia, Slovenia şi Polonia, după ce a lovit grav Rusia, Kazahstan şi Israel.

Marea majoritate a cazurilor de gripă aviară sunt descoperite în rândul păsărilor migratoare, însă au fost raportate şi cazuri de infecţie în rândul păsărilor din ferme, ceea ce a condus, până acum, la eutanasierea a cel puţin 1,6 milioane de pui şi raţe din întreaga regiune.



În Olanda, cel mai mare exportator european de carne de pasăre şi ouă, aproape 500.000 de pui au murit sau au fost sacrificaţi din cauza virusului în toamna acestui an, iar peste 900.000 de găini au murit săptămâna aceasta la o singură fermă din Polonia, au precizat autorităţile din cele două ţări.



"Riscul de transmitere la păsările de fermă şi de apariţie de noi cazuri în rândul păsărilor sălbatice este mai mare decât în ultimii doi ani, din cauza apariţiei unor diferite tipuri de virusuri de gripă aviară în Europa", a declarat un purtător de cuvânt de la Institutul Friedrich-Loeffler din Germania.



Datele furnizate de Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală (OIE) arată că în Rusia numărul păsărilor care au decedat a ajuns la 1,8 milioane la finele lunii octombrie, iar aproape 1,6 milioane din numărul total au fost la o fermă din apropiere de Kazahstan.



Principala tulpină de gripă aviară descoperită în acest an în Europa este H5N8, care a decimat efectivele de păsări în 2016/2017, când regiunea s-a confruntat cu cea mai gravă epidemie de gripă aviară, dar au fost raportate şi cazuri de tulpini de tip H5N5 şi H5N1.



Chiar dacă riscul pentru oameni este redus, Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară (EFSA) a anunţat zilele trecute că evoluţia virusului trebuie monitorizată cu atenţie.



Jucătorii de pe piaţa cărnii de pasăre din Europa au spus că sunt preocupaţi de cele mai recente focare, dar au adăugat că au experienţă în abordarea acestor probleme.



"Am lucrat din greu pentru a îmbunătăţi siguranţa, să îi pregătim pe crescători şi să îmbunătăţim trasabilitatea şi sperăm că, dacă vor apărea cazuri, vom reuşi să le ţinem sub control", a spus Anne Richard, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Păsări din Franţa (ANVOL).



Majoritatea ţărilor au ridicat gradul de alertă la "ridicat", ceea ce înseamnă că toate tipurile de păsări trebuie ţinute în spaţii închise sau protejate, astfel încât să evite contactul cu păsările sălbatice.



Până acum nu există cazuri semnalate de transmitere a virusului gripei aviare de la păsări la oameni, însă, descoperirea unor astfel de focare a impus demararea unor campanii de sacrificare, iar fermierilor li s-a ordonat să ţină păsările închise.