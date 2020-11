Autorul care l-a înjunghiat pe adolescentul de 16 ani a fost identificat: este un băiat de 14 ani

Poliţiştii au reuşit identificarea celui care a înjunghiat un adolescent de 16 ani, duminică seară, pe o stradă din municipiul Botoşani. Autorul faptei este un băiat de 14 ani.

“În urma verificărilor efectuate de poliţişti a fost identificat autorul faptei, in persoana unui minor de 14 ani, din municipiul Botoşani. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, urmand ca in funcţie de rezultatul acestora şi de concluziile medico-legale sa fie dispuse măsuri în consecinţă”, a transmis luni dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani, relatează News.ro.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Botoşani au fost sesizaţi prin 112 duminică seara, cu privire la faptul că un minor de 16 ani din municipiul Botoşani, ar fi fost victima unei agresiuni în timp ce se deplasa pe Pietonalul Unirii din oraş.

“Din primele verificări a rezultat faptul ca minorul ar fi fost înjunghiat în zona hemitoracelui drept, posterior, de persoane necunoscute, iar in urma agresiunii a reuşit să ajungă la domiciliul său, de unde a fost efectuat apelul prin SNUAU 112. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale”, au transmis poliţiştii duminică seara.

Citește și: Judecătoarea Evelina Oprina, care și-a anunțat candidatura la șefia CSM, acuză jocuri subterane: 'Alții au, doresc și pot să aibă asemenea preocupări'

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani au anunţat că victima avea o plagă înjunghiată hemitorace drept posterior, era conştientă şi cooperată, fiind dusă la CPU Secţia Pediatrie pentru continuarea investigaţiilor.