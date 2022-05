Autorul libian Mohamed Alnaas a câştigat Premiul Internaţional pentru Ficţiune Arabă

Autorul libian Mohamed Alnaas a câştigat duminică seara, la Abu Dhabi, Premiul Internaţional pentru Ficţiune Arabă (International Prize for Arabic Fiction - IPAF) pentru romanul său "Bread on Uncle Milad's Table", au anunţat organizatorii, informează luni AFP, citat de Agerpres.

Mohamed Alnaas, în vârstă de 31 de ani, este cel mai tânăr scriitor şi primul din Libia care a câştigat acest prestigios premiu, ce îi recompensează pe autorii contemporani de limbă arabă şi îi promovează pe scena internaţională.Mohamed Alnaas va primi 50.000 de dolari (aproximativ 47.000 de euro), iar cartea sa va fi tradusă în engleză, au precizat organizatorii pe website-ul competiţiei.Autor şi jurnalist, Alnaas a publicat o colecţie de nuvele în 2020. "Bread on Uncle Milad's Table" este primul său roman, scris sub bombe, în plină izolare, la Tripoli.Cartea oferă "o critică profundă şi meticuloasă a conceptelor dominante de masculinitate şi feminitate şi a diviziunii muncii între bărbaţi şi femei. Este unul dintre romanele care contestă normele culturale legate de gen", a comentat preşedintele juriului, scriitorul tunisian Chokri Mabkhout, unul dintre laureaţii acestui premiu.Alţi cinci autori, din Egipt, Kuweit, Maroc, Oman şi Emiratele Arabe Unite, vor primi fiecare câte 10.000 de dolari (aproape 9.400 de euro) pentru operele lor, au indicat organizatorii.Premiul, finanţat de Autoritatea pentru Turism şi Cultură din Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, a fost câştigat anul trecut de autorul iordanian Jalal Barjas pentru romanul său "Notebooks of the Bookseller".