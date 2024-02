Avem nevoie de oameni bine pregătiţi în localităţi pentru prevenirea incendiilor, spune șeful ISU Maramureș

Pompierii vor continua activităţile de informare publică cu privire la prevenirea situaţiilor de urgenţă, cum ar fi incendii la vegetaţia uscată sau în păduri, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, inspectorul şef al ISU Maramureş, colonel Marian Piţiş, potrivit Agerpres.

"Pentru a avea o securitate sporită a cetăţeanului, avem nevoie de oameni bine pregătiţi atât la nivelul administraţiei publice locale, cât şi la nivelul operatorilor economici sau a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, constituite în cadrul UAT-urilor, o resursă umană extraordinară în gestionarea situaţiilor de urgenţă", a spus Marian Piţiş.

Acesta a adăugat că în următoarea perioadă de timp vor fi intensificate acţiunile de prevenire a populaţiei.

"Activităţile de informare preventivă, de informare a populaţiei le vom intensifica în această perioadă, activităţi pe care le desfăşurăm pe parcursul anului în funcţie de situaţia operativă, de tipurile de risc care se manifestă la nivelul judeţului Maramureş. Aşa cum primăvara sau toamna creşte numărul de incendii, arderi necontrolate, vegetaţie uscată, respectiv deşeuri menajere, în activităţile de prevenţie vom implica şi reprezentanţii administraţiei publice locale", a mai declarat Marian Piţiş.

Şeful ISU Maramureş a constatat că se observă, totuşi, o uşoară scădere a incendiilor de vegetaţie.

"Incendiile de vegetaţie sau alte bunuri sunt în scădere, iar scăderea cea mai importantă a arderilor necontrolate a fost în perioada pandemiei (...). Într-adevăr, dinamica incendiilor e fluctuantă, dar depinde de la an la an (...). În mediu rural, diseminăm materialul preventiv şi prin reprezentanţii unităţilor de cult, încercăm să ne adresăm sub diferite forme, implicit mass-media, online, tocmai pentru a fi perceput (mesajul - n.r.) cât mai bine şi să ajungă la tot publicul ţintă", a punctat Marian Piţiş.

Deşi judeţul Maramureş nu se află într-o zonă de risc seismic, în caz de necesitate pompierii pot interveni imediat.

"În cazul unui cutremur, suntem o instituţie care intervenim, asigurăm atât măsurile de protecţie civilă prin acţiuni de căutare-salvare persoane rănite, dispărute sub dărâmături, sub elemente de construcţii, asigurarea ajutorului medical calificat, asigurarea stingerii incendiilor care apar datorită seismului sau alte misiuni care trebuie efectuate pentru a gestiona cât mai eficient situaţia de intervenţie", a mai spus Marian Piţiş.

De asemenea, acesta mai precizat că incendiile de pădure sunt cel mai dificil de gestionat ca intervenţie şi cer o durată de timp sporită.

"Incendiile în fondul forestier sunt incendii de durată, datorită modului prin care se manifestă. Dacă sunt incendii de litieră, unele se manifestă subteran sau îl stingem pe un versant şi apare în cealaltă parte a muntelui, dar şi incendii datorată doborâturilor. Depinde foarte mult şi de configuraţia terenului, topografia terenului, de cantitate material-combustibil (material lemnos - n.r.) aflate într-o stare uscată, de timpul în care se produc, de evenimentele meteo, direcţia vântului (...). Sunt şi alţi factori care contribuie la iniţierea şi dezvoltarea cu repeziciune (a focului - n.r.) la fondul forestier şi tocmai de aceea, ca şi durată, de regulă, cum a fost ultima dată, a fost de două săptămâni. Deci, sunt greu de stins. Principalele cauze au fost intenţionate, neglijenţă umană - fie aruncarea unei ţigări la întâmplare, dar în literatura de specialitate, deseori întâlnim ca şi cauză efectul de lupă (autoaprindere - n.r.)", a subliniat Marian Piţiş.

Întâlnirea şefului ISU Maramureş cu presa a fost organizată în contextul Săptămânii Protecţiei Civile, care va fi marcată pe 28 februarie.