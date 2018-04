AVEREA FABULOASĂ a Ionelei Prodan: Fosta membră a PSD lasă moștenire MILIOANE de euro

Ionela Prodan lasă moștenire nu doar cântecele sale, ci și o avere fabuloasă. Artista și-a făcut testamentul cu mult timp înainte de a muri, chiar ea dezvăluind asta.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Las Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a dezvaluit Ionela Prodan.

Pe lângă banii pentru nepoţi, fetele Ionelei Prodan au de împărţit milioane de euro. Cantareata are 1,4 milioane de euro doar in conturi. Artista si-a publicat declaratia de avere in octombrie 2016, cand a candidat pentru Senat, din partea PSD Covasna. Ionela Prodan avea aproximativ 1,4 milioane de euro in conturi. Daca va da fiecarui nepot cate 30.000 de euro, inseamna ca fetele sale, Ana si Anamaria, vor imparti restul de 1.280.000 de euro, adica 640.000 de euro de fiecare. Tot ele vor imparti cele doua terenuri, un apartament si 3 vile aflate pe numele mamei lor.

Ionela Prodan a fost, mult timp, implicată în politică, din partea PSD, fiind veche membră de partid și având funcție de conducere în Diaspora. Ionela Prodan a murit la vârsta de 70 de ani.